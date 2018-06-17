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Рубрика: Экономика

Главный по циклонам

Гидрометцентр России возглавил Дмитрий Киктев
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Исполняющим обязанности главы Гидрометцентра РФ назначен Дмитрий Киктев. Он пришел на смену Роману Вильфанду, который был директором службы 17 лет.

Дмитрий Киктев работает в Гидрометцентре с 1986 года, с 2001 года занимал пост заместителя директора по науке. Он родился во Владимире в 1959 году, окончил факультет океанологии Ленинградского гидрометеорологического института, а также механико-математический факультет МГУ, до прихода в Гидрометцентр служил метеорологом в Вооруженных силах СССР, работал программистом в вычислительном центре. Киктев - кандидат физико-математических наук, автор многих научных публикаций.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Синоптики дали прогноз погоды на июль

Несколькими днями ранее пост главы Гидрометцентра покинул Роман Вильфанд, причиной его ухода стало достижение предельного возраста пребывания в должности. Под его руководством в Гидрометцентре были созданы эффективные синоптико-статистические схемы долгосрочного и сверхдолгосрочного прогнозов. Благодаря им мы можем узнать погоду на месяц вперед и оценить, ждет ли нас теплое лето. Кроме того, за это время Гидрометцентр существенно улучшил показатели среднесрочных прогнозов. Сейчас там создаются достаточно точные прогнозы на пять дней вперед. Вильфанд заложил и основы создания высокоточных краткосрочных прогнозов, это будущее Гидрометцентра. Именно эти прогнозы уже сегодня позволяют предупреждать людей об опасных явлениях - сильных грозах или ураганном ветре.

Вильфанд останется в организации в должности научного руководителя.

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