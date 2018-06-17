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Рубрика: Происшествия

Невозвратная парковка

Суд отказался вернуть имущество Сергею Полонскому
Текст: Наталья Козлова
Спустя почти год после приговора Сергею Полонскому суд отказался вернуть бизнесмену арестованное имущество. Точнее - 13 машиномест в столице.

Такое решение вынес Пресненский суд, который не стал снимать обеспечительный арест с имущества бизнесмена. По словам пресс-секретаря суда Алексея Черникова, о снятии ареста просила защита Полонского.

И теперь, после отказа, она заявила, что непременно обжалует такое решение.

Гособвинение попросило отменить приговор Полонскому и назначить новый

Суд посчитал, что еще не рассмотрены гражданские иски потерпевших. Защита уверяет, что таких исков нет.

Напомним, что 12 июля прошлого года Пресненский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным по делу о мошенничестве более чем на 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья. Полонский получил пять лет лишения свободы. Но потом суд освободил бизнесмена от наказания за истечением срока давности. Как и положено в таких ситуациях, Полонский был освобожден из-под стражи в зале суда.

Фото: Reuters
Прокуратура опротестовала амнистию бизнесмена Сергея Полонского

А еще суд освободил от ответственности двух граждан, проходящих с ним по одному делу. Это бывший руководитель финансового департамента компании Mirax Group Александр Паперно и так же бывший генеральный директор ООО "Аванта" Алексей Пронякин. По приговору суда, они получили три и два года колонии общего режима.

По версии следствия, Сергей Полонский, как руководитель "Миракс Групп", "по предварительному сговору с топ-менеджерами под видом продаж гражданам квартир в ЖК "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера" похитил их деньги".

Следствие подсчитало, что от действий Полонского инвесторам были причинен ущерб на сумму более 2,6 миллиарда рублей. Ущерб от хищения средств дольщиков "Кутузовской мили" следствие оценило в 2,4 миллиарда рублей. А "Рублевской Ривьеры" - 256,4 миллиона рублей.

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