Ученые объяснили тягу людей к жирной пище

Специалисты из Йельского университета (США) в рамках эксперимента с 200 добровольцами выяснили, что людям сложно отказаться от вредных жиров и углеводов потому, что эта пища запускает систему вознаграждения мозга.

В результате повышенной активизации нейронов человек испытывает гораздо большее удовлетворение от того же бургера или пиццы, чем от "правильной" еды.

Таким образом, люди могут систематически переедать, не будучи действительно голодными. Проще говоря, ради удовольствия.

Исследователи предполагают, что ситуация обусловлена сравнительно "молодым" возрастом фастфуда и другой разнообразной жирной еды.

Дескать, пока еще человечество не научилось спокойно реагировать на такого рода соблазны, передает Medical Daily.