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Рубрика: Экономика

В Госдуме объяснили истерику Киева по поводу "Северного потока-2"

Текст: Татьяна Замахина

Киев боится потерять не только прибыль от транзита газа, но и важный рычаг давления на Европу. Так в думском комитете по энергетике объяснили украинские заявления о "Северном потоке-2".

Ранее зампред Верховной рады Украины Оксана Сыроед назвала проектируемый газопровод "российским оружием", уже доставленным в Берлин. Немецкие власти поддерживают газовый проект.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
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Ранее похожие заявления делал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, предсказавший "крайне негативные последствия вообще для Западной Европы как цивилизации".

Истерику на газовую тему прокомментировал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Они опасаются потерять не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию", - отметил парламентарий, которого цитирует RT.

Он напомнил мотивы России и Евросоюза - это диверсификация экспортных каналов. Ведь 25 лет при поставках газа в Европу приходилось считаться с капризами Украины.

Киев, который надеется сохранить прибыль от транзита российского газа, не в первый раз критикует проект.

Газопровод суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год должен, по планам, пройти от побережья России через Балтийское море до Германии.

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