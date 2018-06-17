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17.06.2018 12:10
Рубрика: В мире

В Греции неонацисты готовили нападение на парламент

Текст: Юрий Когалов

Штурмовые отряды ультраправой партии "Золотая заря" готовили нападение на греческий парламент.

Спикер парламента Никос Вуцис заявил, что именно с этим связаны попытки вторжения демонстрантов во время обсуждения вотума недоверия правительству.

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Как сообщает агентство AMNA, об этих планах стало известно заранее, потому депутаты не стали затягивать с голосованием.

Во время обсуждения вопроса депутат от "Золотой зари" Константинос Барбарусис призвал армию совершить военный переворот, арестовать руководство страны и тем самым не допустить подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония. Это выступление должно было провоцировать радикалов. Однако руководство партии немедленно исключило депутата, а министр обороны подал заявление в прокуратуру (возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена").

Арестовать Барбарусиса пока не удалось, он скрылся от полиции. Теперь ему грозят обвинения еще и в сопротивлении властям.

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