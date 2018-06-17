В министерстве обороны РФ разъяснили, как именно пройдет реформа, в ходе которой в гражданских вузах исчезнут все военные кафедры. В начале июня правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, призванного унифицировать образовательные структуры, занятые военной подготовкой студентов. Согласно документу, все военные кафедры и факультеты в гражданских вузах предлагается сделать военными учебными центрами. Многих подобная реструктуризация напугала. Пошли слухи, что студенты больше не смогут обучаться на военных кафедрах, так как они будут ликвидированы.

Военные кафедры исчезнут, но обучение военным специальностям из гражданских вузов никуда не денется. Фото: РИА Новости

Пугаться, как выясняется, абсолютно нечего. Число студентов, которые смогут получить воинскую специальность или звание непосредственно в своем институте или университете, напротив, увеличится.

"Ни в одном вузе не сократится военная подготовка студентов, а наоборот, количество вузов, где есть военные кафедры, будет увеличиваться", - сообщил на брифинге в минобороны статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Офицеров запаса сегодня готовят в гражданских вузах по 150, а солдат и сержантов запаса - по 90 военно-учетным специальностям.

В военном ведомстве подчеркивают, что в последние годы последовательно наращивали объемы военной подготовки, увеличивая количество военных кафедр в гражданских вузах. В 2015 году их было 70, в 2016 году - уже 75, в 2017 году - 87. А в сентябре 2018 года на заседании коллегии минобороны будет рассматриваться вопрос о создании еще шести. Таким образом, в стране будет 93 военные кафедры (если к тому моменту закон о военных учебных центрах еще не вступит в силу).

В министерстве обороны рассказали, что до 2008 года в гражданских вузах существовали только программы подготовки офицеров запаса. И реализовывали эти программы только военные кафедры. В 2008 году была организована подготовка кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах.

В дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах появились учебно-военные центры. Таким образом, с 2008 года в вузах существуют две структуры - военная кафедра и учебно-военный центр. Они работают в одних учебных аудиториях, на одних полигонах, на одном вооружении, на одной военной технике.

"Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием военный учебный центр. Такие центры будут реализовывать все три программы военного обучения: подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса", - рассказал Николай Панков.

В минобороны подчеркнули, что создание военных учебных центров не несет абсолютно никакой угрозы для преподавательского состава ныне существующих военных кафедр. Напротив, объемы военной подготовки возрастут, поэтому никто из преподавателей место работы не потеряет.

"Мы ничего не меняем, сохраняем объемы подготовки и существующие ныне программы подготовки. Военную подготовку в гражданских вузах сейчас проходят более 61 тыс. студентов. По подготовке кадровых офицеров - 10,5 тысячи, офицеров запаса - 34,2 тысячи, сержантов и солдат запаса - 16,5 тысячи. И вот эти пропорции будут сохраняться", - отметил замминистра обороны.

Реформы пугаться не стоит, уверяют в военном ведомстве. По словам Николая Панкова, студенты и вовсе не заметят этих "переливов". "Для студентов все будет так, как и было", - заключил он.

Законопроект о создании на базе военных кафедр в гражданских вузах военных учебных центров был рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 30 мая.

"Цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки", - говорится на официальном сайте кабинета министров. По мнению авторов законодательной инициативы, это, в том числе, необходимо для более эффективного совместного использования имеющейся в институтах и университетах учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники.

В правительстве отметили, что создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа.

"Мы много говорили о том, что надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах, - заявил на недавнем заседании Общественного совета при минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. - Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты".