Международная выставка нефтегазового оборудования и технологий "НЕФТЬ И ГАЗ"/MIOGE 2018 стартовала в столице. Четверть века она является важной рабочей площадкой для специалистов из многих стран и эффективным инструментом увеличения объема продаж и расширения географии сбыта нефтегазового оборудования.

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил "РГ", что парламентарии придают большое значение модернизации нефтегазовой отрасли страны, надежности энергоснабжения потребителей, вопросам импортозамещения и совершенствованию налогообложения ТЭК. Кстати, сейчас в Госдуме находится в доработке ко второму чтению законопроект о переходе нефтяной отрасли на налог на добавленный доход (НДД). Он сделает более рентабельной разработку как новых, сложных, так и истощенных месторождений. Эксперимент по внедрению НДД должен дать увеличение объемов добываемой нефти, соответственно увеличится и валовый сбор налога при снижении удельной нагрузки на тонну добываемого сырья, уточнил Павел Завальный.

Одновременно с выставкой MIOGE традиционно состоится Российский нефтегазовый конгресс/RPGC 2018. В его программу включены более 15 мероприятий различного формата, в том числе пленарные заседания, посвященные роли и позиции России в мировом нефтегазовом бизнесе. По мнению Павла Завального, одной из наиболее актуальных тем последних лет по понятным причинам является вопрос преодоления зависимости от импорта, технической и технологической отсталости. И здесь конгресс вместе с выставкой дают участникам отличные возможности обменяться передовым опытом.

Сейчас в Госдуме дорабатывается законопроект о переходе нефтяной отрасли на налог на добавленный доход

"Выставка MIOGE предоставляет уникальную возможность увидеть динамику изменений по всем направлениям развития нефтегазового комплекса по технике и технологиям бурения скважин, добычи и переработки нефти, обеспечению сопровождения технологических процессов. А работа в тандеме с конгрессом позволяет не только посмотреть, но еще и обсудить, причем на высоком уровне, с лучшими представителями отрасли и теми, от кого зависит ее регулирование", - резюмировал председатель Комитета ГД по энергетике.

Одной из актуальных для обсуждения тем также является развитие глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ) и российской СПГ-индустрии. По мнению Павла Завального, сегодня СПГ-рынок и энергетический рынок в целом становятся глобальными: "Если раньше шла конкуренция между видами энергии, например, газ - нефть, газ - уголь, то сегодня газ одних поставщиков и производителей начинает конкурировать с газом других, трубный газ - с СПГ и так далее. Все это приводит к усложнению рынка, повышению турбулентности на нем".

Работу Российского нефтегазового конгресса в "Крокус Экспо" сегодня откроют пленарное заседание "Роль России в мировом нефтегазовом бизнесе" и экспертная дискуссия "Россия - стратегический партнер на мировом энергетическом рынке".