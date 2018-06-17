Ким Кардашьян заявила о своих президентских амбициях

37-летняя американская актриса и модель Ким Кардашьян, самая известная и часто упоминаемая представительница шумной семейки,снова в центре внимания.

Как передает CNN, Ким не исключает того, что в ближайшем будущем будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.

По словам теледивы, тот факт, что она добилась от Трампа помилования для 63-летней афроамериканки Элис Джонсон, получившей в 1996-м пожизненный срок за хранение запрещенных препаратов, заставил ее пересмотреть свои амбиции и, возможно, расширить их на политическое поприще.

"Когда люди прекращают думать лишь о себе и начинают задумываться о чем-то действительно важном, мы сможем сделать больше", - считает модель. Она добавила, что если она сумела сделать доброе дело для одного человека, то, по мере расширения возможностей, сможет качественно помогать и впредь.

На вопрос канала, как насчет поста президента страны, Ким загадочно ответила бондовским "никогда не говори "никогда", намекнув, что работы в этом направлении ведутся. Впрочем, без уточнения сути процессов.

Ким Кардашьян родилась в 1980-м в Лос-Анджелесе. Имеет армянские, шотландские и голландские корни. Сама себя называет "наполовину армянкой".

Помимо реалити-шоу "Семейство Кардашьян", протоптавшего девушке дорожку в большой шоу-бизнес, снялась в фильмах и сериалах "Нереальный блокбастер", "На перерыве", "Мечты сбываются", "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", так далее. Озвучила своего персонажа в "Американском папаше!".

Ранее мы писали, что действующий президент США Дональд Трамп и актер Роберт Де Ниро вступили в перепалку, оперируя взаимными оскорблениями.