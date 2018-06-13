Дональд Трамп обозвал обматерившего его Роберта Де Ниро "ушибленным"

История дрязги 74-летнего "оскаровского" лауреата Роберта Де Ниро, продюсера, режиссера и общепризнанно - одного из самых значительных актеров своего поколения, получила продолжение. Никого из ее участников не красящая.

Напомним. Актер, славный множеством знаковых ролей крутых парней, позволил себе нецензурное высказывание в адрес нынешнего президента своей страны Дональда Трампа. По уточнению TMZ, произошло это в Нью-Йорке в воскресенье - на вручении премии "Тони" (Tony Awards), "театрального" Оскара", где Де Ниро должен был передать награду музыканту Брюсу Спрингстину.

Актер вышел на сцену и прямым текстом "послал" Трампа. Что вызвало живейшие аплодисменты в зале, "переходящие в овации" после того, как Де Ниро присовокупил еще пару слов.

Канал CBS, транслировавший церемонию, маты актера "запикал" ("что заставило зрителей домысливать, что же такого сказал Де Ниро"), но в Сети доступна нецензурированная версия спича.

Трамп, сам известный мастер смелых высказываний и блогер, не промолчал - ответив артисту через свой Twitter. Где охарактеризовал Де Ниро как "ушибленного".

По мнению американского президента, уровень умственного состояния актера значительно понижен в связи с множественными ударами в голову, которые он получил на киносъемках от боксеров. (Очевидно, имелся в виду "Бешеный бык" Скорсезе).

И далее Трамп провел для оппонента небольшой экономический ликбез, призвав "очнуться".

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

Ждем реакции Де Ниро.

Кстати, это отнюдь не первая публичная перепалка Де Ниро с американским президентом.