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Дональд Трамп обозвал обматерившего его Роберта Де Ниро "ушибленным"

Новость 13.06.2018, 11:25 | Текст: Олег Усков

История дрязги 74-летнего "оскаровского" лауреата Роберта Де Ниро, продюсера, режиссера и общепризнанно - одного из самых значительных актеров своего поколения, получила продолжение. Никого из ее участников не красящая. 

Напомним. Актер, славный множеством знаковых ролей крутых парней, позволил себе нецензурное высказывание в адрес нынешнего президента своей страны Дональда Трампа. По уточнению TMZ, произошло это в Нью-Йорке в воскресенье - на вручении премии "Тони" (Tony Awards), "театрального" Оскара", где Де Ниро должен был передать награду музыканту Брюсу Спрингстину.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Актер вышел на сцену и прямым текстом "послал" Трампа. Что вызвало живейшие аплодисменты в зале, "переходящие в овации" после того, как Де Ниро присовокупил еще пару слов.  

Канал CBS, транслировавший церемонию, маты актера "запикал" ("что заставило зрителей домысливать, что же такого сказал Де Ниро"), но в Сети доступна нецензурированная версия спича.   

Трамп, сам известный мастер смелых высказываний и блогер, не промолчал - ответив артисту через свой Twitter. Где охарактеризовал Де Ниро как "ушибленного".   

По мнению американского президента, уровень умственного состояния актера значительно понижен в связи с множественными ударами в голову, которые он получил на киносъемках от боксеров. (Очевидно, имелся в виду "Бешеный бык" Скорсезе).

И далее Трамп провел для оппонента небольшой экономический ликбез, призвав "очнуться".

Ждем реакции Де Ниро.

Кстати, это отнюдь не первая публичная перепалка Де Ниро с американским президентом.

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