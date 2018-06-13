Трамп назвал причину грубых слов Де Ниро в свой адрес

Президент США Дональд Трамп прокомментировал грубые высказывания Роберта Де Ниро в свой адрес. По мнению хозяина Белого дома, актера много били по голове.

"Это человек с очень низким IQ. В фильмах он получил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я действительно верю, что у него сотрясение мозга", - написал Трамп в Twitter.

Американский лидер обратил внимание на небывалый рост экономических показателей в США, занятость людей, и на то, что "многие компании вливают средства обратно в нашу страну".

Напомним, в минувшее воскресенье на церемонии вручения премий в Нью-Йорке Де Ниро обругал президента США.

Известный голливудский актер вышел на сцену и первое, что сказал: "Хватит говорить "Долой Трампа". Вместо этого он предложил фразу: "Не пошел бы Трамп", добавив нецензурное выражение, куда именно нужно отправиться политику.

Слова артиста вызвали бурные аплодисменты, многие зрители встали со своих мест.