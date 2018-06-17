Видео: критики назвали самые душераздирающие киносцены

Британские киножурналисты, вдоволь прорыдавшись, утерли слезы и предоставили читателям свою версию списка десяти самых душераздирающих киносцен.

Скорбный иллюстрированный "хит-парад", куда включены как игровые фильмы, так и анимация, опубликован в The Guardian.

В перечне, в частности, значится сиквел "Приключений Паддингтона" - сцена, где медвежонок мечтает, какую замечательную экскурсию он провел бы по Лондону для своей тетушки Люси, которая никогда там не бывала. Но, к сожалению, это невозможно (во избежание спойлеров - не скажем, почему). "Теперь один лишь Господь знает, какие сюрпризы для моих слезных желез припас "Паддингтон 3", - пугается автор газеты.

Не обойдена вниманием песенка Джесси "Она любит меня" из второй части "Истории игрушек" (в исполнении канадской певицы Сары МакЛахлан) - абсолютнейшая тоска. Современная анимационная вариация песни Паяца Vesti la giubba, который улыбается лицом, но плачет внутри, - считает автор.

Также в списке смерть Рут (в блестящем исполнении Мэри-Элизабет Паркер) из драмы Джона Эвнета "Жареные зеленые помидоры"; танец Джулии Робертс и Хавьера Бардема в "Ешь, молись, люби" и сцена из комедии "Клик: С пультом по жизни". При этом автор аннотации отмечает, что актер Адам Сэндлер как трагик гораздо более впечатляющ, чем в своих привычно комических ролях.

Далее идут: сцена бракоразводного процесса персонажей Мерил Стрип и Дастина Хоффмана из ленты "Крамер против Крамера" - в формате монолога Стрип; чудовищная, стылая сцена на пляже из категорически недооцененной угрюмейшей фантастической картины "Побудь в моей шкуре" - со Скарлетт Йоханссон, и кульминация второй части семейной комедии "Оптом дешевле".

Плюс названы драмы "Манчестер у моря" и "Чужая" Джоанны Хоггс.

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