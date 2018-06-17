На протяжении менее чем 100 лет своего существования в качестве наиболее широко распространенного поискового метода полевой геофизики, сейсморазведка испытала минимум четыре технологических революционных перехода: от преломленных волн к отраженным, от аналоговой к магнитной записи, от аналоговой к цифровой передаче данных и от линейных к площадным системам регистрации. То есть инновационность современной сейсморазведки очевидна.

Причинами всех перечисленных революций являлись, с одной стороны, новейшие достижения в области науки и техники, с другой - настоятельная потребность в получении более детальных данных о геологическом строении земной коры, иначе говоря, о повышении геолого-геофизической информативности исследований.

Сегодня мы стоим на пороге очередной технологической революции: широкого и стремительного перехода к регистрации гигантских массивов данных, многократно превосходящих сегодняшние площадные съемки, - так называемым высокоплотным широкоазимутальным системам наблюдений. А стандартным на сегодня 3D-съемкам с плотностью 50-100 физических наблюдений на квадратный километр будет отведена роль основной технологии поисковой стадии.

Решение прорывной задачи качественного повышения ресурсного обеспечения экономики России требует кардинально новых организационных и технических решений на пересечении и взаимодействии ключевых федеральных министерств и ведомств. Главную роль в этом процессе играет министерство природных ресурсов и экологии РФ, по праву являющееся преемником министерства геологии СССР, деятельность которого заложила мощный фундамент благосостояния и развития в новейший период истории Российской Федерации.

Вместе с тем истощение запасов, усложнение геологического строения месторождений, а также значительные изменения в цифровых и информационных технологиях создают новые вызовы и возможности, сопоставимые по масштабу с эпохой великих открытий 1950-1960 годов. Фактически мы говорим о необходимости повторного "открытия" "Большой нефти".

С учетом конъюнктуры мировых энергетических рынков и экологических требований на передний план выходят традиционные районы нефтедобычи на суше в Российской Федерации. Начинать необходимо с простого. Прорывной поиск не может быть эффективным без полномасштабной инвентаризации, накопленной поколениями геологов и геофизиков информации о строении нефтегазоносных структур. Речь идет о построении федерального цифрового хранилища геологической информации (от предварительных геологических исследований до данных геофизических исследований скважин) в формате больших данных (big data) с привлечением всех ключевых научно-исследовательских институтов, технологических возможностей суперкомпьютеров и российских центров обработки и интерпретации данных, например на основе нового создаваемого суперкластера МГУ. И это должна быть по-настоящему большая наука.

Необходимо создать федеральное цифровое хранилище геологической информации

Собранная и обновляемая в реальном времени в едином цифровом формате информация по ключевым нефтегазовым провинциям России сгенерирует мощный фундамент для дальнейших работ. И создаст необходимые условия для построения единой российской платформы по обработке и интерпретации геологической и геофизической информации о недрах; внедрения механизмов искусственного интеллекта по анализу больших данных геологической информации в целях качественного прорывного изменения точности определения параметров структур и дальнейшего лицензирования и разработки месторождений; широкого применения инструментов институтов развития ("инфраструктурная ипотека") при проведении широкомасштабных поисковых работ в формате государственно-частного партнерства; создания масштабного ликвидного банка лицензионных блоков на нефтегазовые месторождения с качественно более полным набором геологической и геофизической информации и минимальным геологическим риском при проведении предварительных исследований; использования новых механизмов привлечения инвесторов в нефтегазовую отрасль страны на основании данных спекулятивной съемки и моделей структуры (включая в первую очередь запасы на глубинах более 5 километров в рамках традиционных провинций нефтегазодобычи).

В результате реализации такого широкомасштабного проекта в России будет сформирована ресурсная база принципиально нового качества, основанная на новых информационных и цифровых технологиях, кратно увеличена инвестиционная привлекательность и капитализация сырьевых отраслей промышленности Российской Федерации, повышен ресурсный суверенитет и обеспечено стабильное развитие страны.