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Рубрика: В мире

Во Франции открыли мемориальную доску в память о Юрии Гагарине

Текст: Юрий Когалов

На французском острове Бендор появилась мемориальная доска, установленная в память о Юрии Гагарине. Торжественная церемония открытия прошла накануне в присутствии главы департамента внешнеэкономических и торговых связей Москвы Сергея Черемина и генконсула РФ в Марселе Сергея Молчанова.

Фото: Asadov Architectural Studio
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Как напоминает издание Var Matin, на этом частном острове Гагарин отдыхал в июне 1965 года по приглашению его владельца - мецената Поля Рикара, известного как изобретателя очень популярного во Франции напитка пастиса (анисовой настойки) и спонсора строительства трассы для "Формулы-1" (она носит его имя).

На мемориальной доске золотого цвета изображен портрет первого космонавта в шлеме. Идея создания этого памятного объекта принадлежит генконсулу Сергею Молчанову. Побывав однажды в музее, расположенном на острове, он увидел среди экспонатов бутылку с портретом Гагарина на этикетке. Специальная серия была выпущена много лет назад в память о том визите. И ему пришла в голову идея более традиционным способом увековечить имя первого космонавта на острове. Впрочем, новую серию бутылок с вином тоже тут выпустили.

Бюст Юрия Гагарина установили в Панаме

Кстати, на соседнем острове Дэз Амбьез один из причалов в порту уже носит имя Гагарина - в память о том, как первый в мире человек, побывавший в космосе, вместе со своими коллегами Владимиром Комаровым, Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым приезжал сюда покататься на водных лыжах все в том же 1965 году.

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