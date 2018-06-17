ВС ДНР: Украинские силовики устроили охоту на людей в Донбассе

Командиры ВСУ под Донецком и Докучаевском организовали охоту на людей для состоятельных европейцев. Об этом, как передает Донецкое агентство новостей, сегодня заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

"Нашей разведкой достоверно подтверждено, что "сафари" занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе населенного пункта Марьинка и 93-й бригады в районе населенного пункта Докучаевск", - сообщил Безносов.

По его словам, в начале июня четыре гражданина стран Западной Европы заплатили командованию ВСУ за возможность оказаться на позициях украинских силовиков и убивать людей на территории ДНР. При этом они использовали снайперское оружие.

По данным представителя ВС ДНР, деньги за убийства мирных жителей получали не только организаторы "сафари", но и вышестоящее командование (командиры бригад и представители штаба ООС).

Ранее Безносов сообщил, что за прошедшую неделю при обстрелах со стороны украинских силовиков погибли два человека, 13 получили ранения. В основном это были мирные жители.

При этом при обстрелах были повреждены около 40 объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов. За последние сутки по прифронтовым районам ДНР было выпущено более 100 различных боеприпасов.