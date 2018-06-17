Заместителем министра обороны России по вооружениям вместо назначенного вице-премьером правительства Юрия Борисова согласно указу президента РФ стал совладелец концерна "Калашников" Алексей Криворучко. Это первый случай назначения в военном ведомстве на столь высокий и ответственный пост человека, считающегося одним из богатейших бизнесменов.

Алексею Юрьевичу Криворучко 17 июля исполнится 43 года. Еще четыре года назад он не был широко известным в оборонно-промышленных кругах человеком. В 2014 году ему поручают поднять в буквальном смысле из руин "Ижмаш" - одно из ведущих производителей отечественного стрелкового вооружения, которое находилось в крайне плачевном состоянии.

Алексея Криворучко определяют как технократа нового поколения. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Буквально за год Криворучко не только проводит оздоровление конкретного производства, но и создает многопрофильный концерн "Калашников".

Был практически полностью обновлен станочный парк предприятий, вошедших в новое объединение. Сейчас под маркой "Калашников" выпускают не только стрелковое оружие, но и маломерные суда, робототехнику, беспилотные летательные аппараты, армейскую амуницию. Был проведен ребрендинг торговых марок. Производители спортивного, охотничьего и боевого оружия, а также другой техники получили свои узнаваемые эмблемы, объединенные стилизованной буквой "К". В 2015 году чистая прибыль объединенных предприятий превысила два миллиарда рублей.

Некоторые эксперты считают, что столь динамичное развитие многопрофильного промышленного холдинга было бы невозможно без личных капиталовложений самого Криворучко.

Эксперты отзываются о новом заместителе министра обороны достаточно комплиментарно. На него возлагают большие надежды как на человека, способного находить оптимальный выход из самых сложных ситуаций. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов уверен, что именно ему удастся выстроить сбалансированные отношения между военным ведомством и промышленностью в непростой ситуации санкционного давления и уменьшения размеров гособоронзаказа. Криворучко определяют технократом нового поколения, отличающегося хорошим знанием промышленности, почти мальчишеской любовью к военной технике и патриотизмом, причем совершенно не пафосным.

Люди, знающие лично нового замминистра, говорят, что он очень много читает специальной литературы, причем сейчас отдает предпочтение военной тематике. Криворучко, среди прочего, будет отвечать за формирование оборонного заказа. И здесь ему важно сохранить объективность и нейтралитет, что с учетом его сложившихся интересов в ОПК будет, наверное, непросто.