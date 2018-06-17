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Рубрика: Власть

Сначала был "Ижмаш"...

Замминистра обороны назначен успешный бизнесмен
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Заместителем министра обороны России по вооружениям вместо назначенного вице-премьером правительства Юрия Борисова согласно указу президента РФ стал совладелец концерна "Калашников" Алексей Криворучко. Это первый случай назначения в военном ведомстве на столь высокий и ответственный пост человека, считающегося одним из богатейших бизнесменов.

Алексею Юрьевичу Криворучко 17 июля исполнится 43 года. Еще четыре года назад он не был широко известным в оборонно-промышленных кругах человеком. В 2014 году ему поручают поднять в буквальном смысле из руин "Ижмаш" - одно из ведущих производителей отечественного стрелкового вооружения, которое находилось в крайне плачевном состоянии.

Алексея Криворучко определяют как технократа нового поколения. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Буквально за год Криворучко не только проводит оздоровление конкретного производства, но и создает многопрофильный концерн "Калашников".

Был практически полностью обновлен станочный парк предприятий, вошедших в новое объединение. Сейчас под маркой "Калашников" выпускают не только стрелковое оружие, но и маломерные суда, робототехнику, беспилотные летательные аппараты, армейскую амуницию. Был проведен ребрендинг торговых марок. Производители спортивного, охотничьего и боевого оружия, а также другой техники получили свои узнаваемые эмблемы, объединенные стилизованной буквой "К". В 2015 году чистая прибыль объединенных предприятий превысила два миллиарда рублей.

Некоторые эксперты считают, что столь динамичное развитие многопрофильного промышленного холдинга было бы невозможно без личных капиталовложений самого Криворучко.

Эксперты отзываются о новом заместителе министра обороны достаточно комплиментарно. На него возлагают большие надежды как на человека, способного находить оптимальный выход из самых сложных ситуаций. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов уверен, что именно ему удастся выстроить сбалансированные отношения между военным ведомством и промышленностью в непростой ситуации санкционного давления и уменьшения размеров гособоронзаказа. Криворучко определяют технократом нового поколения, отличающегося хорошим знанием промышленности, почти мальчишеской любовью к военной технике и патриотизмом, причем совершенно не пафосным.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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Люди, знающие лично нового замминистра, говорят, что он очень много читает специальной литературы, причем сейчас отдает предпочтение военной тематике. Криворучко, среди прочего, будет отвечать за формирование оборонного заказа. И здесь ему важно сохранить объективность и нейтралитет, что с учетом его сложившихся интересов в ОПК будет, наверное, непросто.

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