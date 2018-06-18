20 июня выпускники сдают ЕГЭ по физике и литературе. Это не самые массовые предметы, хотя число тех, кто их выбирает, в последние годы растет.

По данным Рособрнадзора, самый популярный предмет по выбору по-прежнему обществознание. На него записались 53 процента всех участников ЕГЭ. Это 368 тысяч. Впрочем, сдать ЕГЭ по обществознанию на высокий балл трудно, и "неудов" на экзамене бывает обычно много. Необходимый минимум для поступления в вузы - 42 балла.

Стали известны первые итоги ЕГЭ-2018 по географии, информатике и математике базового уровня. Географию и математику школьники сдали лучше, чем в прошлом году, а вот информатику - чуть хуже. Правда, речь идет о сотых балла. Информатику в этом году выбрали на 17 тысяч выпускников больше, чем в прошлом, и 13 процентов участников экзамена набрали от 80 до 100 баллов.

3 процента участников ЕГЭ не смогли получить хотя бы "три" на базовой математике и будут ее пересдавать, иначе останутся без аттестата.

По словам экспертов, ученики стали успешнее выполнять большинство практико-ориентированных заданий, например, заметно лучше стали решать важную практическую задачу на оптимальный выбор, на вычисление вероятности наступления события в практической ситуации.

Средний результат по географии вырос на полтора балла.

По итогам первых экзаменов есть первые стобалльники 2018 года. 64 участника написали на 100 баллов ЕГЭ по географии, 254 - по информатике.