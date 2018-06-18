21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе

Какой сценарий повышения пенсионного возраста предлагает правительство? Как это скажется на тех, кто уже вышел на пенсию? Как изменятся правила начисления пенсий у разных групп работников? Что будет с льготными пенсиями?

Все подробности можно будет прочитать в рубрике "Полезная книжка" в еженедельном выпуске "Российская газета-Неделя", который выйдет в четверг 21 июня.

Конечно, об окончательных параметрах реформы говорить пока рано: сейчас продолжается обсуждение предложенного законопроекта в регионах, в профильных комитетах и Совете Государственной думы. Но для того, чтобы наши читатели знали, о чем конкретно идет речь, мы постараемся изложить представленные предложения в простой и доступной форме.

Интернет-версия "Полезной книжки" появится на сайте "Российской газеты" на день раньше - вечером 20 июня.