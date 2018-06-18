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18.06.2018 18:10
Рубрика: Культура

Академия русского балета привезет в Москву "Розарий" и "Танцы часов"

Текст: Мария Воронова
Фото: Александр Корольков
В атриуме Вспомогательного корпуса Большого театра состоялась пресс-конференция, посвященная 280-летию со дня основания Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и предстоящим юбилейным Гала-концертам в Москве.

2018 год посвящен русскому балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа, который своим творчеством оказал значительное влияние не только на русскую, но и на другие балетные школы.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Бывший артист балета Большого театра Николай Цискаридзе отметил, что в запланированных концертах важно участие воспитанников хореографических школ: это дает им возможность получить ценный опыт выступления и сотрудничества с иностранными коллегами.

В программу гала-концертов постарались включить номера, которые в России не исполняются, чтобы познакомить с ними русского зрителя: среди них, например "Розарий" из балета "Пробуждение Флоры" и "Танцы часов" из оперы "Джоконда".

На пресс-конференции присутствовали ведущие педагоги Академии и представители главных хореографических школ мира, принимающих участие в Гала-концерте - директор Школы Королевского Датского балета - Томас Лунд, директор Школы балета нового национального Театра Токио - Фукуда Асами, директор Академии Театра Ла Скала Луиза Винчи и художественный руководитель Школы балета Академии Театра Ла Скала Маурицио Ванадия, декан факультета танца Академии танца Национального Университета Искусств Кореи - Сун Хи Ким, директор Школы балета Джона Кранко (Штуттгарт) - Матач Тадеуш Анджей, ректор Московской государственной академии хореографии - Марина Леонова.

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