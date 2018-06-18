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Посылки с AliExpress начнут приходить гораздо быстрее

18.06.2018,  
13:04
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Китайская торговая площадка AliExpress намерена доставлять заказанные пользователями товары в пункты выдачи и постаматы - автоматизированные ячейки, из которых можно забрать покупку.

В компании рассчитывают, что таким образом пользователи смогут быстрее получать свои посылки. Старт проекта намечен на 19 июня, сообщает "Коммерсант".

Забрать посылки можно будет в постаматах Qiwi и PostExpress, пунктах PickPoint, салонах "Ростелекома" и Tele2, а в качестве логистического партнера выступила компания DPD, оказывающая услуги международной экспресс-доставки.

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Выдача товаров стартует в ста городах России. Благодаря нововведению посылки будут доставляться покупателям в течение 8-15 дней, то есть примерно в два раза быстрее обычного.

На старте покупателям будет доступно около трех миллионов наиболее популярных товаров из различных категорий - от одежды до электроники и аксессуаров. Для экспресс-посылок будут действовать ограничения по габаритам - не более 60x40x30 сантиметров, а также по весу - до 15 килограммов.

Самовывоз товаров практикуют и другие участники рынка - "Озон", "Яндекс.Маркет".

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