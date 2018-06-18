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18.06.2018 18:24
Рубрика: Спорт

Арбитр Карасев получил второе назначение на матч ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Российский арбитр Сергей Карасев получил второе назначение на матч чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Фото: AFP/ RAUL ARBOLEDA
Назначен судья на матч ЧМ-2018 между Россией и Египтом

Карасев будет резервным арбитром в матче второго тура в группе В между сборными Португалии и Марокко - этот матч состоится в "Лужниках" 20 июня. Еще один россиянин, Антон Аверьянов, назначен резервным ассистентом.

Ранее в этом качестве наши судьи работали на игре первого тура группы В между командами Марокко и Ирана - та встреча завершилась победой иранцев со счетом 1:0.

Главным же арбитром встречи Португалия - Марокко будет американец Марк Гейгер, ему будут ассистировать на бровках соотечественники Джо Флетчер и Фрэнк Андерсон.

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