Арбитр Карасев получил второе назначение на матч ЧМ-2018

Российский арбитр Сергей Карасев получил второе назначение на матч чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Карасев будет резервным арбитром в матче второго тура в группе В между сборными Португалии и Марокко - этот матч состоится в "Лужниках" 20 июня. Еще один россиянин, Антон Аверьянов, назначен резервным ассистентом.

Ранее в этом качестве наши судьи работали на игре первого тура группы В между командами Марокко и Ирана - та встреча завершилась победой иранцев со счетом 1:0.

Главным же арбитром встречи Португалия - Марокко будет американец Марк Гейгер, ему будут ассистировать на бровках соотечественники Джо Флетчер и Фрэнк Андерсон.