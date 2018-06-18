Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" покорил зрителей и жюри кинофестиваля ШОС

Фильм вне возраста, в котором дети осознанно и не очень моделируют взрослую жизнь, "Тум-Паби-Дум" удостоен специального приза жюри кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества. Эту приятную для белорусского кинематографа новость сообщил БЕЛТА представитель киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша.

Чем же покорила зрителей в китайском Циндао лента кинорежиссера Вячеслава Никифорова? Прежде всего, утверждает создатель картины, сочетанием взрослой улыбки и детского взгляда на мир. Десятилетний детдомовский мальчик решил сам пойти навстречу судьбе и дал объявление: "Молодой ребенок без вредных привычек ищет семью с целью устройства личной жизни".

А подросток - Санек, судя по поступкам и поведению, очень одаренный, знает несколько языков, начитанный. Фильм и увлекает, и смешит, и очень серьезный. Иногда герой видит, что взрослые не соответствуют своим декларациям. И попадает в ситуацию нравственного выбора и бессмертной гамлетовской альтернативы: как поступать? В ролях снимались - Валерия Арланова, Павел Харланчук, Сергей Чекерес, Ольга Клебанович, Алексей Шедько.

Критика в Беларуси уже успела оценить национальный триумф кинематографа. "Тум-Паби-Дум", утверждают рецензенты, - добрая и теплая лента для семейного просмотра. Кроме фильма Никифорова, еще четыре работы минских кинематографистов ("Рыжик в Зазеркалье" Елены Туровой, "Следы на воде" режиссера Александра Анисимова, "Масакра" Андрея Кудиненко, "Сладкое прощание Веры" Александры Бутор) вызвали на фестивале ШОС зрительский восторг, сообщает агентство.

А главная награда первого кинофестиваля ШОС, который прошел 13-17 июня в Новом районе Сихайань в Циндао, приз "Золотая чайка" вручен в номинации за лучший фильм китайской киноленте "Вход в Запретный город" и афганской картине "Мина идет".

Специальные награды жюри отмечены также фильм "Воздушный Сафар" (Таджикистан), работа из Ирана "Русалка", романтическая комедия "Пенджаб Нахи Яунги" (Пакистан) и узбекская лента "Дорога под небесами". А всего за пять дней в Циндао было показано 55 фильмов, снятых за последние два года 12 странами.

В Циндао достигнуто соглашение между "Беларусьфильм" с одной из ведущих корпораций в Китае China Film Group Corporation об импорте, распространении и продвижении белорусского фильма "Тум-Паби-Дум" на всей территории Поднебесной.

Стоит отметить, что на кинофестивале прошел форум киносотрудничества стран ШОС, традиционный для фестивалей кинорынок, были представлены программы тренингов по кинопроизводству и семинаров кинематографистов, подписаны соглашения об импорте кинофильмов и сотрудничестве в области кинематографа, раскрыты новые перспективы для кинематографического обмена и сотрудничества стран ШОС.