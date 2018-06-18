Бизнес освободят от подачи отчетности в Росстат

Бизнес могут освободить от подачи отчетности сразу в несколько ведомств. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 18 июня обсудит вопрос организации "одного окна" при подаче бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний.

Проект поправок может быть одобрен в законе "О бухгалтерском учете", пишет РБК. Если с изменениями согласится парламент, сбор данных будет вести только Федеральная налоговая служба (ФНС). Сейчас бизнесменам приходит отправлять данные о своей финансовой деятельности также в Росстат.