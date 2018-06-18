20 июня вузы начинают принимать документы от поступающих. Университеты получили в этом году 390 тысяч бюджетных мест для выпускников школ на бакалавриате и специалитете. Плюс магистратура. Как обычно, большая часть абитуриентов нацелена на 10-20 ведущих университетов, конкурс там будет огромный, а средний балл - от 85-90 и выше.

Абитуриенты-2018 могут подавать документы в пять вузов на три направления в каждом. Фото: Александр Корольков/ РГ

Как выбрать самые нужные в будущем специальности - очень сложный вопрос. Эксперты единодушны в одном: хороший специалист в любой сфере должен знать иностранный язык (лучше всего - английский) и азы программирования.

- Молодежь должна выбирать основополагающие для развития индустрии профессии. Это машиностроение, в том числе автомобилестроение, станкостроение, электромашиностроение. Конечно же, это металлургия, прикладная химическая промышленность - глубокая переработка углеводородов. Будут востребованы все отрасли сельского хозяйства, - уверен ректор Санкт-Петербургского политеха Андрей Рудской.

Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что перспективы - за изучением космоса, живой клетки, мозга человека. "Думаю, активно будут развиваться когнитивные науки. Может быть, надо подумать об открытии в университете факультета, связанного с нейронаукой", - рассказал ректор.

"Нужны химики. Где? В компаниях по выпуску минеральных удобрений, нефтехимии, фармацевтической промышленности. Развиваются направления "физиологической химии", а также "зеленой химии" - это новая технология с минимальным воздействием на природную среду. За ними - будущее", - уверен академик РАН, президент химического факультета МГУ Валерий Лунин.

Большая часть абитуриентов нацелена на 10-20 ведущих университетов, конкурс там будет огромный

По данным ис следования РАНХиГС, сегодня самые большие шансы найти работу по профессии в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры. На втором месте - правоохранительные органы, на третьем - государственное и муниципальное управление. Следом идут финансы, реклама, консалтинг. Промышленность, строительные и инженерные компании - на пятом месте.

Абитуриенты-2018 могут подавать документы в пять вузов на три направления в каждом. Дополнительных экзаменов нет почти что ни в одном вузе, кроме, например, МГУ, МГИМО, а также на творческих направлениях некоторых вузов. Победителей и призеров олимпиад вузы зачислят вне конкурса или автоматически дадут им 100 баллов по профильному предмету.

Самое большое число бесплатных мест на бюджете в этом году получат педагогические факультеты и педвузы, IT-направления, сельскохозяйственные и медицинские вузы. На каких специальностях будет меньше всего бюджетных мест? "Сестринское дело", "Оружие и системы вооружения", "Искусствознание", "Теология", "Сценические искусства и литературное творчество".

Что надо знать абитуриентам-2018? Во всех вузах 10 процентов бюджетных мест отдано льготникам - инвалидам и сиротам. Кстати, если раньше они могли подавать документы только в один вуз на одну специальность, то теперь, не исключено, получат право относить документы, как и остальные, в пять вузов. Законопроект об этом сейчас рассматривает Госдума.

Такая же ситуация и с законопроектом по целевикам. Но тут правила могут стать гораздо жестче. Предусмотрены штрафы за невыполнение обязательств, отработка, практика у работодателя. Вполне возможно, что эти новшества коснутся целевиков уже в этом году.

Выпускникам медклассов (такие классы есть, к примеру, в Москве) при зачислении в медвузы могут дать сразу 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Выпускники сдают в школах предпрофильный экзамен, и если ты набрал на нем от 85 до 100 баллов, к ЕГЭ прибавят 10, а если от 70 до 84 - 5 баллов.

Что должен знать специалист в любой сфере? Эксперты единодушны: иностранный язык и азы программирования

Олимпиадникам для того, чтобы воспользоваться льготой, надо набрать по профильному ЕГЭ хотя бы 75 баллов. Всероссийскую олимпиаду учитывают абсолютно все вузы, а вот олимпиады из перечня, который утвержден министерством, нет.

Все больше вузов дают дополнительные баллы за волонтерство и предлагают повышенные стипендии высокобалльникам. Например, успешных студентов поддерживает ВШЭ: 10 тысяч рублей в месяц дадут первокурсникам направления "физика", у которых средний балл 95 или выше. А 5 тысяч гарантированы студентам, набравшим от 92 до 95 баллов. Есть особые стипендии в МИФИ, МФТИ, МИСиСе.

58 вузов будут набирать слушателей на подготовительные отделения. Всего бесплатно подготовиться к поступлению смогут 1795 человек, из них 1176 - очно. Больше всего таких мест получили МГУ, Севастопольский, Башкирский, Адыгейский, Бурятский госуниверситеты, Уфимский государственный авиационный технический университет.

Прямая речь

За какими специальностями идти в негосударственные вузы? Есть ли там бесплатные места и стипендии? Об этом "РГ" рассказал председатель Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов.

Зернов: В России около 150 негосударственных вузов. Из них 130-140 имеют госаккредитацию и право выдавать дипломы гособразца. Хочу заметить, что слабых вузов практически не осталось. Большая часть негосударственных вузов - гуманитарного направления. Технические направления предлагают около 15 вузов, в том числе РосНОУ, Воронежский институт высоких технологий, Южный университет, Краснодарская академия ИМСИТ, Волгоградский институт бизнеса. Они развивают, как правило, IT-направления и такие инженерные специальности, как теплотехника, теплоэнергетика, нанотехника. Всего два-три десятка технических специальностей.

Наш вуз аккредитовал направление "Нанотехнологии" и начал подготовку к открытию нового направления - "Фемтотехнологии". Это следующий уровень после нанотехнологий. Без английского языка и хорошего знания физики и математики тут делать нечего, и к абитуриентам требования предъявляются очень высокие.

Стипендии и места в общежитиях у частных вузов есть?

Зернов: Если у вуза есть бюджетные места, то студенты, поступившие на бюджет, получают академическую стипендию. Это не зависит от формы учредительства вуза. В общежитии РосНОУ места предоставляются не только бюджетникам, но и всем нуждающимся студентам. Цены разные. У нас - от 3 до 7 тысяч в месяц, и это будут достаточно комфортные условия.

В частных вузах есть и магистратура, и бакалавриат?

Зернов: Чаще всего бакалавриат. Но есть несколько десятков вузов, где и магистратура, и аспирантура, и докторантура. Это становится возможным, если в вузе очень сильный преподавательский состав и развитые научные школы. Скажем, в нашем университете преподают математики из первой сотни российских ученых по цитируемости: лауреаты Государственной премии СССР в области науки и техники Андрей Сергеевич Крюковский, Евгений Алексеевич Палкин, Дмитрий Сергеевич Лукин. Почему нам не иметь магистратуру по точным наукам? У нас магистерские программы по 17 направлениям.

А много ли в негосвузах бюджетных мест?

Зернов: Не больше четверти процента от общего числа, хотя когда-то нам обещали не менее 7 процентов бюджетных мест. К негосударственным вузам в России относятся как к нелюбимому ребенку. Во всех постсоциалистических странах на государственном уровне были приняты программы развития и поддержки частного образования для того, чтобы была конкурентная среда. В Польше, например, финансирование частых вузов со стороны государства доходило до 20 процентов. Не вкладывает в образование и частный капитал: Россия, наверное, единственная развитая страна, где нет ни одного олигарха, который бы создавал вузы. В отличие, допустим, от того же Китая. В Индии мне показали вуз, который открыл олигарх.

Зато у нас есть даже негосударственные медицинские вузы?

Зернов: Осталось три, и они не вылезают из судов. Требования к негосударственным вузам предъявляются очень жесткие. Мы в этом еще раз убедились, когда проходили аккредитацию последних технических направлений. То, что мы готовим самые чистые углеродные трубки в Евразии, которые применяются в микроэлектронике, нейрокомпьютерных разработках, проверяющих не сильно интересовало.

Многие ректоры говорят, что для аккредитации нужно не менее 200 разных документов. Но другого способа отсечь слабых пока нет?

Зернов: Отсекать слабых должно не государство, а общественные организации. Как во всем мире. При Российском союзе ректоров, ассоциациях вузов могут быть структуры, регулирующие качество образования. Это важный вопрос, который обсуждается в образовательном сообществе. Мы договорились с Рособрнадзором и министерством науки и высшего образования, что проведем осенью конференцию по эволюции частных вузов. Договорились, что она будет проходить в РосНОУ и Сколково. Очень важно, чтобы была выработана государственная политика по отношению к частным вузам. Пока что у нас нет доступа ни к проекту повышения конкурентоспособности "5:100", ни к проекту экспорта российского образования, ни к какому-либо другому. Хотя я думаю, несколько десятков негосударственных вузов могли бы посоперничать с государственными за участие в этих проектах.

Зачем? Оба проекта нацелены на привлечение иностранных студентов. Но те ориентируются на международные рейтинги, в которых российских госвузов пока немного, а негосударственных вообще нет.

Зернов: Если бы госинвестиции в перспективные частные вузы хотя бы приблизились к уровню финансирования госвузов, мы бы появились в мировых рейтингах. Эффективность освоения инвестиций, отдача от них в частном секторе гораздо выше, чем в государственном.

Кроме того, у негосударственных вузов хорошие перспективы на постсоветском пространстве, в соседних регионах, которые когда-то входили в состав СССР и где много русскоязычного населения. Например, в Приднестровье. Интерес к образованию на русском языке в Тирасполе огромный. Там поступить в российский вуз чрезвычайно престижно. Создать филиал государственного вуза в Приднестровье трудно, а негосударственный вуз или его филиал - легче. Мы готовы открыть в Приднестровье свой филиал, этот вопрос уже обсуждался. Есть интерес к образованию на русском языке в Прибалтике. Причем сегодня речь идет не только об образовании на русском языке, но и о продвижении наших технологий.

Самое большое число бесплатных мест на бюджете в этом году получат педагогические факультеты и педвузы, IT-направления, сельскохозяйственные и медицинские вузы. Фото: Сергей Савостьянов/ РГ

Какие новые факультеты, специальности и направления предлагают вузы?

МГУ - специалитет "Космические исследования и космонавтика", магистерская программа "Космические медико-биологические исследования"

МГМУ им. Сеченова - направления бакалавриата "Информационные системы и технологии", "Наноматериалы", "Материаловедение и технологии материалов", "Механика и математическое моделирование", "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере"

МИСиС - совместная программа с Финансовым университетом при правительстве РФ, где будут готовить магистров, знающих и инженерное дело, и экономику.

МГАВМиБ им. Скрябина - специальность "Нутриогеномика", где изучаются механизмы воздействия корма на изменение генов животных

МГИК - факультет государственной культурной политики (выпускники смогут претендовать на должности в руководстве музеев, библиотек, архивов, домов народного творчества)

МГППУ - программы "Игра и детство", "Психология и педагогика девиантного поведения"

Между тем

По данным ВЦИОМ, 74 процента респондентов старше 25 лет поддерживают идею обязательного распределения бюджетников - выпускников вузов.

При этом среди молодежи от 18 до 24 лет за распределение только 42 процента.

Идею наказывать штрафом за то, что выпускник отказался отрабатывать положенный срок, поддержал 51 процент опрошенных в возрасте.

Среди молодежи таких - только 28 процентов.