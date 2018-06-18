Дело отца полковника Захарченко отправлено в суд

Мещанский районный суд Москвы принял к рассмотрению дело Виктора Захарченко - отца подпольного миллиардера полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Как сообщили специально для "РГ" в пресс-службе суда, материалы уголовного дела Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате четырех миллионов рублей банка "Московское ипотечное агентство", поступили в Мещанский суд из прокуратуры с утвержденным обвинительным заключением. Там же уточнили, что дата предварительных слушаний по делу пока не назначена.

Своей вины Виктор Захарченко не признает, но при этом возместил вменяемый следствием ущерб в полном объеме.

По уголовному делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" фигурантами также проходят советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин и бывший и.о председателя правления банка "МИА" Сергей Гриб, который заочно арестован и находится в международном розыске.

По версии следствия, Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и с июля 2014 года по апрель 2015 года незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату - около 150 тысяч рублей. Ущерб, причиненный банку, составил полтора миллиона рублей.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. В общей сложности, по данным следствия, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму в 4 миллиона рублей. В конце марта Мосгорсуд продлил Захарченко и Корьевкину содержание под стражей до 30 июня. Известно, что следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об изменении им меры пресечения на домашний арест.

Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 ("Растрата в особо крупном размере"), по части 5 статьи 33 и статье 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Дело в отношении Сергея Гриба, который заочно арестован и находится в международном розыске, выделено в отдельное производство.