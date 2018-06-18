Двое туристов погибли в результате ДТП с автобусом в Польше

Власти Польши расследуют обстоятельства трагического ДТП с туристическим автобусом, который разбился на трассе в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны. К сожалению, без жертв не обошлось.

Как передает польская радиостанция RMF FM, в результате крушения погибли два человека, еще 16 получили травмы разной степени тяжести. Всего в автобусе ехали 50 человек. Откуда были эти туристы, не уточняется - как и их маршрут.

Также пока не известно, что стало причиной аварии. По непонятным причинам автобус сначала выехал на встречную полосу, а потом съехал в кювет и перевернулся. На место ЧП немедленно прибыли шесть бригад скорой помощи, пожарные и медицинские вертолеты для эвакуации пострадавших.