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18.06.2018 14:50
Рубрика: Власть

Экс-министр ЖКХ Мень рекомендован на пост аудитора Счетной палаты

Текст: Галина Мисливская

В Совет Федерации поступило представление о назначении бывшего министра по делам строительства и ЖКХ Михаила Меня аудитором Счетной палаты, сообщил на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам его председатель Сергей Рябухин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Поступило представление от президента по поводу вакантной должности аудитора Счетной палаты. Он представляет кандидатуру Меня Михаила Александровича на должность аудитора Счетной палаты", - сказал глава комитета.

В среду, 20 июня, Совфед рассмотрит вопрос о досрочной отставке аудитора Счетной палаты Александра Филипенко. Этот пункт уже включен в повестку пленарного заседания. Профильный комитет СФ поддержал отставку Филипенко и назначение Меня на освобождающуюся должность. По словам Рябухина, с предложенной президентом кандидатурой согласны остальные девять комитетов СФ.

Сам экс-министр, присутствовавший на заседании, поблагодарил сенаторов за доверие и заявил о готовности активно взаимодействовать с палатой.

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