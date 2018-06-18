Экспорт российского газа в Европу вырос на 5,6 процента с начала года

Поставки газа из России в дальнее зарубежье с начала года по середину июня выросли на 5,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего закупки нарастили Нидерланды, Австрия и Хорватия. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Всего с 1 января по 15 июня в Европу пришло 93,6 миллиарда кубометров российского газа. Германия увеличила покупки на 13,2 процента, Австрия - на 57,9 процента, Нидерланды - на 71, Франция - на десять, Хорватия - на 46,1. Прирост также показали Греция, Дания и Чехия. Какие страны снизили закупки, неизвестно.

Кроме того, "Газпром" нарастил добычу газа в России за тот же период на 9,1 процента - до 235,4 миллиарда кубометров. Продажи топлива на внутреннем рынке за это время выросли на 5,3 процента.

В прошлом году экспорт в дальнее зарубежье достиг 194,4 миллиарда кубометров. Это стало историческим рекордом. Почти весь объем выбирает Западная Европа (81 процент), говорится на сайте "Газпром экспорта". Крупнейший потребитель российского топлива - Германия, следом идут Турция, Великобритания и Франция.

Добыча газа "Газпромом" в России в прошлом году выросла на 12,4 процента - до более 470 миллиардов кубометров. Это стало лучшей динамикой роста добычи за всю историю компании. В этом году "Газпром" рассчитывает как минимум сохранить оба показателя - экспорт и добычу - на высоком уровне.