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18.06.2018,  
15:19
Текст: Антон Валагин

Это трактор: Украинские танкисты рассказали о Т-84 "Оплот"

Команда Украины заняла последнее место на соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge. О причинах поражения рассказал командир роты Роман Багаев. По его словам, экипажи сработали хорошо - подвела команду техника.
Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org
Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org

Украинцы проиграли в первый же день Tank Challenge, во время самых важных в плане очков тактических упражнений "танковый взвод в обороне" и "танковый взвод в наступлении": из 500 возможных баллов команда набрала 208.

- Мы приехали на соревнования на четырех Т-84 "Оплот". Во время "наступления" выстрелил только один танк. На трех других снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Во время заряжания пушка стопорится. Когда снаряд оказывается в казеннике, затвор закрывается, а пустой лоток механизма заряжания опускается, датчики показывают, что оружие заряжено, оно снимается со стопора и можно им управлять. У нас так не получилось: датчики показывали, что лоток не опустился и пушка оставалась в фиксированном положении. В одной машине лоток опустили вручную, в других не удалось. Также в двух танках подвела система управления огнем - ствол ходил ходуном, попасть в таких условиях на дистанции 2,5 километра невозможно, - рассказал Багаев в интервью украинскому изданию "Новинарня".

Фото: скриншот youtube.com
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Команду сопровождали представители харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева (ЗТМ), где собирают "Оплоты". Поначалу они не хотели верить, что их танки не работают - лишь когда Багаев показал видео трясущегося пушечного ствола, отказавшего механизма заряжания и других проблем, техники попробовали устранить неисправности, но не преуспели. Кстати, на тех видео много грубой брани, Т-84 нелестно именуют "трактором" и через слово повторяют: "А если бы в бою?!"

- Датчики заряжания "вылетали" через каждый пять выстрелов. И это еще хорошо, потому что в "обороне" вылетали через два. Из 40 выданных снарядов мы смогли использовать 16. Одну из мишеней обстреляли из пулемета - скорее для морального удовлетворения, в зачет такой способ не пошел, - продолжил Роман.

Подготовка к соревнованиям, по словам капитана команды, заключалась в изучении английского языка в Львовской академии сухопутных войск. В марте дали один танк - из него выстрелили пять раз, потом механизм заряжания вышел из строя и машину забрали на завод.

- На ЗТМ учить нас не хотели - сказали, обучение не проплачено. Один раз допустили на тренажеры. За время всех тренировок мы один раз стреляли всем взводом. Остальное время не было четырех готовых к тренировке танков.

Командир роты отметил и положительные изменения в "Оплоте": мощный двигатель, хорошая скорость, возможность стрелять назад. Если, конечно, танк согласится стрелять.

Кстати

Предпоследнее место на  Strong Europe Tank Challenge заняла команда США - несмотря на то, что выступала на своем полигоне.

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