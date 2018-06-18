Таможня предложила ввести пошлину на все зарубежные интернет-покупки

Федеральная таможенная служба предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

Новые правила могут вступить в силу через два года, пишут "Ведомости". В этом случае бюджет начнет получать 25 миллиардов рублей в год.

Сейчас в рамках Евразийского экономического союза обсуждается идея постепенного снижения максимальной суммы беспошлинной посылки с тысячи евро (на данный момент в России) до 500 евро в 2019 году и до 200 евро в 2020 году. Это позволит избежать случаев, когда одна посылка идет через границу другого государства ЕАЭС с меньшим порогом беспошлинной торговли.

Учитывая, что чек 61,4 процента покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах не превышает 22 евро, порог 200 евро не особо отразится на росте таможенных пошлин. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, 3,1 процента посылок имеют стоимость в 150-500 евро, 1,2 процента - в 500 - тысячу евро, свыше тысячи евро - 0,5 процента.