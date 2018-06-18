Главный тренер сборной Панамы: Выпью водки, если выйдем из группы
Панамская сборная считается одним из аутсайдеров соревнований, к тому же ей предстоит выступать в одной группе с командами Туниса, Англии и Бельгии, потому Гомес едва ли рискует. Впрочем, он сразу оговорился, что это лишь шутка. Его подопечные начнут выступление на турнире матчем против бельгийцев.
"Очевидно, что бельгийцы - фавориты. Но каждая игра разная, и если нам повезет, мы можем чего-то добиться. Если выйдем в плей-офф, выпью две бутылки водки, - смеясь, добавил специалист, чьи слова приводит Bradenton Herald. - Нет, нет, конечно, мы профессионалы".
Говоря о шансах сборной Панамы, Гомес подчеркнул, что сильная сторона его команды - оборона. Возможно, именно это может помочь ей добиться результата.
"Мы сильны в защите, это наше преимущество, - сказал 62-летний тренер. - Панама - не та команда, которая забивает много мячей. Мы можем создать много моментов в отдельных матчах, но не реализовать их".
Матч между сборными Бельгии и Панамы состоится сегодня в Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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