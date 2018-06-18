В этом году мы снова отстаем от мира. Прогноз МВФ по росту ВВП в реальном выражении для России на 2018 год - 1,7 процента. Пока не угнаться за Индией (7,4 процента) и Китаем (6,6 процента). По прогнозу, они впереди США (2,9 процента) и Германии (2,5 процента).

Стали быстрее соседи. Ожидаемый рост реального ВВП в Казахстане - 3,2 процента, Беларуси - 2,8, в странах Балтии - от 3,2 до 4, Армении - 3,4, Грузии - 4,5, Азербайджане - 2 процента. Мировой ВВП в постоянных ценах прибавит в 2018 году 3,4 процента. Мир на подъеме. Это вредно - быть черепахой, когда все торопятся.

Пока не разгоняемся. Темпы роста в пределах 1 - 2 процентов. Рост ВВП в первом квартале - 1,3. Промышленное производство приподнялось в апреле на 1,8 процента (к апрелю 2017 года). Очевидно, что рост там, где сырье и государство с крупными преференциями. И пока это вялый рост.

Чем ответим на призывы: расти, расти, быть выше среднего по миру? Произойдет ли экономическое чудо в России? Да так, чтобы население и его доходы не убывали, а росли и чтобы реформы никогда не были "непопулярными". Будем ли из года в год показывать выше 5-6 процентов, когда все инвесторы встанут в очередь, чтобы войти на российский рынок?

Нам нужны механизмы роста, обращенные к душам и поступкам каждого, для кого Россия - дом и жизнь

Истории известно, что у экономического чуда всегда есть имя, с которым оно связывается. В России - Александр Второй и Столыпин. Все остальные (петровское время, 1930-е годы, начало 1990-х) были связаны с огромной, непоправимой убылью населения. "Убыль" - слово нечеловеческое, но по-другому не скажешь. А за время Александра Второго население Европейской России (50 губерний) увеличилось более чем на 20 миллионов человек. Конечно, другое время, другая рождаемость, но все-таки! Железнодорожный бум, вместе с другими странами, не отставая от них. В 1848 - 1858 годах ежегодно строились 79 километров железных дорог, в 1868 - 1874 годах - 1869 километров в год. Только с 1856 по 1871 год число механических заводов в 50 губерниях Европейской России выросло в 5,5 раза.

И какая у Александра Второго была команда реформаторов! Брат Константин Павлович, помогавший во всем. Николай Милютин - освобождение крестьян, Петр Валуев - земская и городская реформы, Александр Головнин - переворот в просвещении, Владимир Бутков - судебная реформа, Валериан Татаринов и Михаил Рейтерн - новые финансы и, наконец, Михаил Лорис-Меликов, попытка "конституции". И многие другие. О каждом нужно писать книги. Что по-писательски сказал Тургенев о Николае Милютине? Железная воля, горячая преданность делу, неподкупная честность, ум ясный и живой, сердечная доброта. Что ж, это дела давно минувших дней.

Но известно, что после второй мировой войны чудо сверхбыстрого роста, основанного на развитии рыночной среды, случилось не меньше чем у 15 стран. И сегодня тоже происходит-- в Индии, Китае, Бангладеш, Камбодже, Египте, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Вьетнаме. И еще в большой группе стран Африки. Это не про нас? Все эти страны - слаборазвитые?

Малайзия и Китай вплотную подступили к России по номинальному ВВП на душу населения. Прогноз МВФ для России на 2018 год - 11,9 тысячи долларов на человека, для Малайзии - 11,2 тысячи, для Китая - 10,1 тысячи долларов. Малайзия - один из лидеров в производстве вычислительной техники.

Если медленно расти, всё быстро переменится.

Автором экономического чуда может быть первое лицо государства, требующее от своей команды ясного, четкого механизма действий, приводящих к сверхбыстрому росту, очень ясных пряников, подстегивающих бизнес расти, меняться, модернизироваться - и снова расти как можно быстрее. Ли Куан Ю, властитель Сингапура, бывший его премьер-министром больше тридцать лет. Сигэру Ёсида, пятикратный премьер-министр Японии. Пак Чон Хи, хозяин Южной Кореи в течение 18 лет. Фрэнсис Франко - первое лицо Испании в течение 34 лет. Экономическое чудо в Испании началось через 20 лет после того, как он стал первым лицом. Махатхир бин Мохамад, автор чуда в Малайзии, был премьер-министром 22 года. И вновь в мае 2018 года, в возрасте 93 лет, после 15-летнего перерыва, снова пришел к власти, был избран.

Это может быть "отец нации". Дэн Сяопин в 75 лет дал старт экономическому чуду в Китае и еще 15 лет контролировал развитие событий. Не один, а с "бандой крепких стариков". В Китае никто не связывал слова "реформы" и "непопулярные". Экономические реформы в Китае были популярными, они раз за разом несли новое качество жизни.

После Второй мировой войны чудо сверхбыстрого роста экономик произошло у пятнадцати стран

Кто еще? Автором "высоких скоростей" может быть деятель, опекаемый первым лицом, пользующийся его доверием. В России - Столыпин, при нем начался рывок. Лорис-Меликов при Александре Втором - неудачная попытка. Удача для Германии - Людвиг Эрхард, под опекой Конрада Аденауэра. 14 лет был министром экономики Германии. Шесть лет - вице-канцлером. И три года - канцлером. И что бы ни случалось на этой дорожке - какие результаты!

Автора! Мы ждем автора! И если он начнет чудо - сверхбыстрый рост хотя бы в 5-6 процентов каждый год, то мы увидим, какая масса проблем и границ немедленно сотрется. Как будут заморожены все конфликты. Только нужны решительность, идеи, механизм роста, обращенные не к мобилизации и огосударствлению всего и вся, а к душам и поступкам каждого, для кого Россия - дом и жизнь.