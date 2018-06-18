Ярошенко переведен в тюрьму в штате Коннектикут

Российский летчик Константин Ярошенко переведен в тюрьму в американском городе Данбери (штат Коннектикут). До этого он отбывал наказание в пенитенциарном учреждении Форт-Дикс (штат Нью-Джерси).

"Мы будем добиваться скорейшего телефонного разговора с Ярошенко и, по возможности, встречи", - прокомментировал перевод россиянина его адвокат Алексей Тарасов. По словам защитника, он намерен выяснить, "как проходила процедура перемещения" и каковы условия в новой тюрьме, передает ТАСС.

Ранее от имени Ярошенко было направлено обращение в Федеральное бюро тюрем США с просьбой перевести его в тюрьму в Алленвуде (штат Пенсильвания). По словам Тарасова, "мы надеялись, что его мнение будет учитываться".

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет лишения свободы за то, что он якобы намеревался перевезти крупную партию кокаина. Летчик полностью отрицает вину и считает дело против него сфабрикованным. Власти РФ и семья Ярошенко добиваются его возвращения на родину.