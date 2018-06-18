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18.06.2018 20:53
Рубрика: Спорт

Бомбардир начинал с "ужастиков"

Ирвинг Лосано принес "ацтекам" историческую победу
У мексиканской сборной нет суперзвезд уровня Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Неймара. Зато есть команда, которая способна обыграть любого соперника. Что "ацтеки" и показали в первом туре чемпионата мира.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
Фото: Reuters Ирвинг Лосано был признан лучшим игроком матча сборных Мексики и Германии. Фото: Reuters
Ирвинг Лосано был признан лучшим игроком матча сборных Мексики и Германии. Фото: Reuters

Победить немцев, не проигрывавших на ЧМ с 2010 года, - историческое достижение. И праздновали его болельщики "зеленых" бурно. Достаточно сказать, что после гола в ворота Мануэля Нойера в столице страны Мехико, где около 75 тысяч человек собрались смотреть матч на центральной площади, было зафиксировано землетрясение. Вот уж эмоции!

Фото: Михаил Синицын/ РГ
В Мексике после гола Лосано зафиксировали землетрясение

Молодой полузащитник голландского "ПСВ" Ирвинг Лосано в одночасье стал героем 120-миллионой страны. Его уже пару лет сравнивают с Арьеном Роббеном и Луисом Суаресом. Первого он напоминает своими бесконечными рывками по флангу, второго - несдержанностью.

На родине к Ирвингу приклеилась интересная кличка - "Чаки". Так называют куклу-убийцу из ужастика "Детская игра". Почему Лосано так называют его друзья как в повседневной жизни, так и в сборной? Все просто. В детстве он часто использовал трюк главного героя - забирался под кровать и пугал всех истеричными криками. В общем, был непоседой.

Кричит Ирвинг и сейчас. Но только после голов. Забивает Лосано редко, но, что поразительно, почти всегда он это делает в важных матчах. Как это было, к примеру, в прошлом году на Кубке конфедераций. Именно Лосано забил второй мяч в ворота российской сборной в последней встрече группового этапа, воспользовавшись чудовищной ошибкой Игоря Акинфеева. А теперь Ирвинг огорчил еще и Нойера.

Едва Лосано появился в зале для пресс-конференции после матча с немцами, как мексиканские журналисты стали скандировать знаменитое "браво". Когда все немного успокоились, Ирвинг стал отвечать на наши вопросы.

Что для вас значит приз лучшему игроку матча?

Ирвинг Лосано: Не скрою, мне очень приятно. Но еще больше я рад тому, что нам удалось выиграть. Тем более в матче с такой командой, как Германия. Хочется верить, что это лишь начало.

За счет чего вам удалось их победить?

Ирвинг Лосано: Мы были быстрее. Это результат нашей подготовки. И, конечно же, на таких турнирах не обходится без везения. Но мы заслужили победу.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Что вам говорил Хуан Карлос Осорио в перерыве?

Ирвинг Лосано: Что нужно продолжать в том же духе. И ждать замен, которые освежат нашу игру. Тренер здорово разобрал футбол немцев. Если честно, никаких сюрпризов они не преподнесли.

Это самая важная победа Мексики в истории?

Ирвинг Лосано: Не могу так сказать. У нас и раньше были успехи. Но, конечно, сегодняшний результат - это большое достижение. Все-таки мы обыграли действующих чемпионов мира.

Это был лучший гол в вашей карьере?

Ирвинг Лосано: Конечно. Не каждый день забиваешь такому вратарю, как Нойер.

Какие цели у вашей сборной на чемпионате мира?

Ирвинг Лосано: Пройти как можно дальше. Ничего невозможного для нас нет. И это очень здорово, что мы начали турнир с такой победы. Теперь у нас будет больше уверенности в себе.

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