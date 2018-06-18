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18.06.2018 16:33
Рубрика: В мире

Италия оказалась на первом месте по уровню молодежной безработицы в ЕС

Текст: Нива Миракян (Рим)
Италия оказалось на первой позиции в Евросоюзе по числу молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые не учатся, не работают и даже не предпринимают попыток трудоустроиться.

Согласно данным статистической службы Евросоюза "Евростат", к так называемому "поколению NEET" (not (engaged) in education, employment or training - по-русски поколение "ни-ни") относятся 25,7% молодых итальянцев. Хуже всего дела обстоят на юге страны, который по-прежнему сильно отстает от севера. К примеру, в городе Палермо (Сицилия) этот опасный для развития экономики феномен затронул аж 41,5% местной молодежи.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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В среднем же по ЕС, где незанятым остается каждый седьмой гражданин этой возрастной категории (5,5 миллиона человек), данный показатель составляет 14,3%. Главными "конкурентами" Италии стали Кипр, Греция, Хорватия и Румыния, в которых коэффициент незанятости колеблется от 19,3% до 22,7%. На пятки им уверенно наступает Франция с показателем 15,6%. При этом наиболее благоприятная ситуация сложилась в Прибалтике, Словении и Австрии - незанятой молодежи в этих странах менее 8%.

По словам новоиспеченного 31-летнего министра экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, "поколение NEET" представляет "национальную проблему" для Италии. Министр напомнил, что борьбы с "чудовищной безработицей" среди молодежи в 2014 году правительство Италии начало осуществление проекта "Гарантия молодежь", финансируемого Евросоюзом. Однако, на 31 декабря 2017 года обрести работу в рамках данного проекта смогли лишь 17,5% из числа изъявивших желание присоединиться к нему.

В чем истоки этого феномена? И как Италия будет с ним бороться? За разъяснениями "РГ" обратилась к известному социологу и писателю Энцо Пиннетте.

Фото: EPA
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"Зная не понаслышке, чем живет наше молодое поколение, могу с уверенностью утверждать, что зарождение и развитие этого феномена напрямую связано с высоким уровнем безработицы среди молодежи, а также с не слишком радужными перспективами, которые сулит им сегодняшний рынок труда. Все дело в том, что у молодых людей в Италии нет никакой гарантии, что, отучившись энное количество лет, они найдут достойную во всех смыслах этого слова работу, на которой их не будут нещадно эксплуатировать, платя при этом гроши. По этой причине у молодого поколения сегодня исчезает какая бы то ни было мотивация, и ему ничего не остается, как рассчитывать до поры до времени на финансовую поддержку родителей. Переломить ситуацию, на мой взгляд, может только кардинальный пересмотр политики страны в отношении молодежи. Властям нужно поставить в центр своих реформ молодого человека, а не рыночные интересы и жажду обогащения. Только тогда все изменится", - отметил Пиннетте.

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