Юрлица и ИП освободят от пошлин за регистрацию в электронном виде

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обнулении госпошлины при подаче заявления на регистрацию юрлиц и ИП, а также ликвидацию и реорганизацию юрлиц и ИП в электронном виде. Проект документа размещен в базе данных Государственной думы.

Сейчас государственная пошлина за регистрацию составляет 4000 рублей для юрлиц и 800 рублей для физлиц в качестве ИП. При реорганизации уплачивается пошлина платится в размере 800 рублей, а за прекращение физлицом деятельности в качестве ИП - 160 рублей.

Отмена пошлины будет стимулировать компании и предпринимателей пользоваться электронной формой регистрации и ликвидации.

В пояснительной записке к документу уточняется, что отмена пошлины будет способствовать экономии средств юрлиц и ИП, а также сокращению издержек уполномоченных органов на прием граждан и бумажных документооборот.