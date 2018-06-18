Кабмин исключил сбои при финансировании учебных и научных учреждений

В правительстве обещают, что сбоев в финансировании учебных и научных учреждений после разделения министерства образования и науки на два ведомства не будет.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о министерстве науки и высшего образования. "Нужно организовать его работу, по сути запустить эту работу, сделать так, чтобы переходный период прошел максимально безболезненно", - заявил он на совещании со своими заместителями.

Напомним, что в структуре нового кабинета министров было решено разделить министерство образования и науки на два. Министерство просвещения будет курировать начальное и среднее образование. Министерство науки и высшего образования займется вопросами выработки госполитики в сфере науки и высшего образования, будет выполнять функции агентства по научным организациям, включая вопрос по управлению имуществом.

"Нужно побыстрее завершить работу над положением о министерстве просвещения, - подчеркнул Медведев. - Надо, чтобы и второй статутный документ, как говорят юристы, появился в отношении еще одного министерства, возникшего на базе Министерства науки и образования". При этом премьер-министр призвал обеспечить преемственность, чтобы ни одно учебное заведение не почувствовало на себе последствия реорганизации.

- Чтобы не было беспокойства, хочу отметить, что мы зафиксировали в отдельном нормативном документе, чтобы не было сбоя в финансировании учреждений, которые ранее находились в ведении министерства науки и образования, сейчас финансирование, необходимое на третий квартал, будет открыто, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.