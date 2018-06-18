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18.06.2018 20:43
Рубрика: Экономика

Выслуга лет не отменяется

Учителя, врачи, артисты сохранят право на досрочную пенсию
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
18 июня к рассмотрению предложенного правительством сценария повышения возраста выхода на пенсию приступил Совет Государственной Думы. Впереди также обсуждение в регионах, на что по закону отводится месячный срок. Тема остается одной из самых обсуждаемых, поскольку так или иначе затрагивает большинство россиян.

Как поменяется порядок назначения досрочных пенсий, которые сейчас положены по закону для некоторых категорий работников, в том числе и в бюджетной сфере - речь идет о педагогах, медицинских работниках, артистах? Этот вопрос активно обсуждается сегодня в семьях бюджетников. Ведь не секрет, что и в школах, и в поликлиниках большая доля работников "в возрасте", и для них досрочная пенсия (в народе ее часто называют "пенсия по выслуге лет") - это существенное подспорье к зарплате.

Фото: РИА Новости
Почему будут повышать пенсионный возраст

И врачи, и учителя - это социально значимые профессии. В правительстве это понимают, а потому, предлагая провести увеличение общеустановленного пенсионного возраста, институт досрочных пенсий решили сохранить. "Для данной категории работников исходя из их общественной значимости институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме, - пояснили "Российской газете" в министерстве труда и соцзащиты. - Никакого ужесточения требований по специальному стажу, который требуется для назначения досрочной пенсии, также не будет".

То есть, как и сейчас, школьные педагоги (и мужчины, и женщины) будут получать право на оформление досрочной пенсии, отработав по профессии не менее 25 лет.

Врачам, работавшим на селе или в поселках городского типа, будет сохранен спецстаж 25 лет, а если доктор работал в городской поликлинике и больнице - суммарный стаж по профессии у него должен составлять не менее 30 лет.

Тем не менее порядок назначения досрочной пенсии предлагается изменить. Параллельно с увеличивающимся общеустановленным пенсионным возрастом будут постепенно "сдвигать" и возраст выхода на досрочную пенсию у льготников. В итоге, когда закончится переходный период, срок оформления этого вида пенсий будет повышен на 8 лет.

"Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию, - уточнили в минтруде. - Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить "досрочную" пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений".

Врачи и учителя - социально значимые профессии, досрочные пенсии для них решено сохранить и требования к специальному стажу не менять

Для примера, на сегодняшний день учительница в школе вне зависимости от того, сколько ей лет, получает право на досрочную пенсию, отработав по профессии 25 лет. Этот порядок одинаков и для сельских педагогов, и для учителей городских школ. Допустим, этот профессиональный стаж она выработает в 2018 году. Тогда, соответственно, право на досрочную пенсию у нее возникает в этом же 2018 году, и сейчас она может оформить ее сразу же. Если свой спецстаж наша гипотетическая учительница выработает в 2019 году, порядок назначения пенсии будет уже другой. Поскольку общеустановленный пенсионный возраст в 2019 году предлагается увеличить на 1 год (до 56 лет у женщин), то и момент назначения досрочной пенсии у учительницы сдвинется ровно на 1 год. И оформить ее она сможет в 2020 году.

Если профессиональный стаж будет выработан в 2020 году, то пенсию можно будет оформить в 2022 году и так далее.

Подробнее о сценарии пенсионной реформе мы расскажем в рубрике "Полезная книжка" в ближайшем выпуске "РГ-Неделя"

Инфографика: "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Невинная
Прямая речь

Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение пенсионной реформы

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию с пенсионной реформой.

"Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами. Уже после внесения подключатся эксперты в Думе, - заявил Песков. - Это будет работа думских и правительственных экспертов. В данном случае я еще раз повторяю: президент в этом обсуждении не принимает участия".

Пресс-секретарь главы государства уточнил: "Мы с вами не видим пока окончательных, скажем так, очертаний этой реформы, которая будет проведена. И поэтому пока, наверное, преждевременно обращаться к президенту".

"Обсуждение ведется в правительстве и Государственной Думе. И работа ведется там. Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертной работы", - заявил Песков.

Подготовила Кира Латухина

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юлия Кривошапко

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