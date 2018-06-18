Как поменяется порядок назначения досрочных пенсий, которые сейчас положены по закону для некоторых категорий работников, в том числе и в бюджетной сфере - речь идет о педагогах, медицинских работниках, артистах? Этот вопрос активно обсуждается сегодня в семьях бюджетников. Ведь не секрет, что и в школах, и в поликлиниках большая доля работников "в возрасте", и для них досрочная пенсия (в народе ее часто называют "пенсия по выслуге лет") - это существенное подспорье к зарплате.
И врачи, и учителя - это социально значимые профессии. В правительстве это понимают, а потому, предлагая провести увеличение общеустановленного пенсионного возраста, институт досрочных пенсий решили сохранить. "Для данной категории работников исходя из их общественной значимости институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме, - пояснили "Российской газете" в министерстве труда и соцзащиты. - Никакого ужесточения требований по специальному стажу, который требуется для назначения досрочной пенсии, также не будет".
То есть, как и сейчас, школьные педагоги (и мужчины, и женщины) будут получать право на оформление досрочной пенсии, отработав по профессии не менее 25 лет.
Врачам, работавшим на селе или в поселках городского типа, будет сохранен спецстаж 25 лет, а если доктор работал в городской поликлинике и больнице - суммарный стаж по профессии у него должен составлять не менее 30 лет.
Тем не менее порядок назначения досрочной пенсии предлагается изменить. Параллельно с увеличивающимся общеустановленным пенсионным возрастом будут постепенно "сдвигать" и возраст выхода на досрочную пенсию у льготников. В итоге, когда закончится переходный период, срок оформления этого вида пенсий будет повышен на 8 лет.
"Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию, - уточнили в минтруде. - Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить "досрочную" пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений".
Для примера, на сегодняшний день учительница в школе вне зависимости от того, сколько ей лет, получает право на досрочную пенсию, отработав по профессии 25 лет. Этот порядок одинаков и для сельских педагогов, и для учителей городских школ. Допустим, этот профессиональный стаж она выработает в 2018 году. Тогда, соответственно, право на досрочную пенсию у нее возникает в этом же 2018 году, и сейчас она может оформить ее сразу же. Если свой спецстаж наша гипотетическая учительница выработает в 2019 году, порядок назначения пенсии будет уже другой. Поскольку общеустановленный пенсионный возраст в 2019 году предлагается увеличить на 1 год (до 56 лет у женщин), то и момент назначения досрочной пенсии у учительницы сдвинется ровно на 1 год. И оформить ее она сможет в 2020 году.
Если профессиональный стаж будет выработан в 2020 году, то пенсию можно будет оформить в 2022 году и так далее.
Подробнее о сценарии пенсионной реформе мы расскажем в рубрике "Полезная книжка" в ближайшем выпуске "РГ-Неделя"
Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение пенсионной реформы
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию с пенсионной реформой.
"Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами. Уже после внесения подключатся эксперты в Думе, - заявил Песков. - Это будет работа думских и правительственных экспертов. В данном случае я еще раз повторяю: президент в этом обсуждении не принимает участия".
Пресс-секретарь главы государства уточнил: "Мы с вами не видим пока окончательных, скажем так, очертаний этой реформы, которая будет проведена. И поэтому пока, наверное, преждевременно обращаться к президенту".
"Обсуждение ведется в правительстве и Государственной Думе. И работа ведется там. Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертной работы", - заявил Песков.
Подготовила Кира Латухина