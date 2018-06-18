В этом году граждане оформили более трех миллионов доверенностей. При этом проверяют важные документы граждане гораздо реже, и уже совсем в крайних случаях отменяют доверенности.

Федеральная нотариальная палата, проанализировав статистику, решила объяснить гражданам, как обезопасить себя.

Сегодня любую доверенность можно проверить через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты . Быстро и бесплатно. Но в этом году такой возможностью воспользовались чуть более 1,3 млн раз. А возможностью отмены такого рода документа - процедура значительно упрощена - пользуются и того реже. В реестре значатся лишь 66,5 тысячи отмененных доверенностей. "О чем говорит такая статистика? Прежде всего о недостаточно внимательном отношении россиян к такому документу, как доверенность, - говорят специалисты ФНП. - А ведь нередко именно доверенность, выданная впопыхах и не глядя, становится источником серьезной опасности".

Нередко выписывать доверенности граждан уговаривают, а то и заставляют мошенники. Как отмечает член Методической комиссии ФНП нотариус Москвы Александр Сагин, в историях подавляющего большинства граждан, пострадавших от мошенников при продаже квартиры, именно удостоверение доверенности - единственный повод, по которому жертв ведут в нотариальную контору. Поэтому рост числа доверенностей специалисты считают тревожным сигналом и рекомендуют важные сделки самостоятельно оформлять через нотариуса.

В этом году уже выдано более трех миллионов доверенностей, но за проверкой документа обращаются реже

"Не выдавайте доверенность "с запасом". Если ваша операция с недвижимостью займет несколько месяцев, к чему документ сроком на несколько лет? - рекомендуют эксперты. - Отменяйте доверенности вовремя: если вы выдали доверенность риелтору, но прекратили с ним сотрудничество, обязательно обратитесь к нотариусу, чтобы отменить доверенность. Если этого не сделать, по ней могут совершить неожиданную для вас сделку. И самое главное: если вас просят выдать доверенность, обязательно проконсультируйтесь с нотариусом. Зачастую люди, называющие себя риелторами, настаивают на включении в документ лишних полномочий.