Канал "Россия К" подготовил спецпрограмму ко Дню памяти и скорби

Трудная дорога к фронту

22 июня - День памяти и скорби и день начала Великой Отечественной войны. К этой дате телеканал "Россия К" подготовил специальную программу. В документальном фильме "Трудная дорога к фронту", премьера которого состоится 22 июня (09:00, 18:45), о трудной дороге к фронту, оперативном планировании и военной логистике рассказывают ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин, историк Сергей Кудряшов, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, заместитель начальника Центрального архива МО РФ по научной работе Владислав Лоншаков, а также начальник Центрального архива МО РФ Игорь Пермяков.

Еще одна премьера, приуроченная ко Дню памяти и скорби - документальный сериал "Память". Его авторы отправились в автомобильное путешествие по Европе, чтобы рассказать о самых интересных и значимых памятниках советских воинам. В цикле речь пойдет не только и не столько об инженерном решении памятников, сколько об образах героев, связанных с теми или иными памятниками, об их судьбах. Так, 18 июня в 23:00 (повтор 19 июня, 14:30) в эфире телеканала - фильм "Русский Василий". Так жители Будапешта называют памятник советскому солдату, установленный на горе Геллерт в 1947 году. 19 июня в 23:00 (повтор 20 июня, 14:30) - фильм "Маленькие истории" из цикла "Память". Его герои - жители австрийской глубинки, сохраняющие память о советских солдатах - героях. 20 июня в 23:00 (повтор 21 июня, 14:30) в документальном фильме "Хранители Дуклинского перевала" покажут историю монумента советским и чехословацким солдатам, установленного недалеко от словацкого городка Свидник, на вершине Дуклинского перевала. 21 июня (23:00, повтор 22 июня в 14:30) - фильм "Они погибли за Вену" о том, как в День Победы жители Вены собираются на Шварценбергплац, у памятника советскому солдату... В фильме принимает участие публицист и основатель исследовательского центра, занимающегося сохранением исторического наследия России в Австрии Юлия Эггер. Недавно вместе с коллегами ей удалось найти забытое захоронение на главном венском кладбище, где похоронены 182 советских военнопленных.

Прогулка с Ириной Пеговой

Премьера документального фильма "Ирина Пегова: "В роли счастливой женщины" пройдет на "Первом канале" 23 июня в 10:15.

На выпускном спектакле "Фро", где Пегова играла главную роль, случайно оказался кинорежиссер Алексей Учитель. По его собственному признанию, он был потрясен. "По какой-то дикой совершенно энергии такой человеческой, эмоциональной и сексуальной, просто она меня ошеломила совершенно (в хорошем смысле слова)", -вспоминает Учитель. А через пару лет, готовясь к съемкам фильма "Прогулка", он вспомнил об Ирине и пригласил ее на пробы. И хотя у него уже была выбрана актриса на главную роль, понял: нужно снимать только Пегову. За свою дебютную роль в кино Пегова получила "Золотого орла". А у Алексея Учителя не осталось сомнений, кому доверить главную женскую роль в фильме "Космос как предчувствие". На счету Пеговой две "Золотых маски", она занята в десятке спектаклей МХТ имени А. П. Чехова и "Табакерки". Пегова - звезда многочисленных фильмов и сериалов.

В фильме подробно остановятся на проекте "Первого канала" "Комиссарша", где у Ирины была главная роль. Авторы провели полгода рядом с актрисой. И были ошеломлены тем ритмом, в котором живет "современная Золушка": утренняя пробежка в метель, затем репетиции и съемки, вечерняя вылазка на скалодром с 12-летней дочкой Таней, ночные съемки, гастроли. А еще у нее есть хобби - латиноамериканские танцы. В фильме принимают участие Евгений Миронов, Юрий Стоянов, Марат Башаров, Михаил Трухин, Сергей Чонишвили, Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Татьяна Орлова - дочь, Вера Пегова - мать, Татьяна Зуева - старшая сестра и Татьяна Дворянкина - бабушка.

Волна - в Артеке

16 и 23 июня в 20:00 зрители "НТВ" смогут посмотреть на песенный конкурс "Детская Новая Волна 2018". В этом году на главной сцене "Артек-Арены" выступят 14 талантливых конкурсантов из Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украины и России. Нашу страну на международном фестивале популярной песни представят победительница второго сезона вокального шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова, Елизавета Трофимова, Мария Тюритикова, София Фоменко, Дина Бару и Софья Филиппова.

Приглашение принять участие в международном конкурсе Диана получила лично от Игоря Крутого во время финала "Ты супер!", на сцене "Артек-Арены" она исполнит известные французские композиции "Non, je neregrette rien" Эдит Пиаф и "Derniere Danse" Индилы. Концерт начнется с выступления детского хора "Новая волна", который споет "Гимн Артека" (музыка и слова Игоря Крутого). Ведущими конкурса станут Юлианна Караулова, Алексей Воробьев, Тимур Родригез и Олимпиада Тетерич. Компанию им составят студенты академии Игоря Крутого Тоня Володина и Катя Манешина. В этом году на одну сцену с юными конкурсантами выйдут певица Жасмин и группа "PIZZA", ведущие конкурса Алексей Воробьев и Тимур Родригез, а также члены жюри - Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина и Сергей Лазарев. Председателем жюри фестиваля стал Народный артист России и создатель проекта Игорь Крутой.

Российский Монте-Кристо

На канале "ТВ Центр" - 32-серийный фильм о непростой судьбе героя, очень похожей на приключения графа Монте-Кристо, только в наше время. Смотрите сериал "Узнай меня, если сможешь" 18 июня в 17:50. По сюжету 18-летний юноша Илья Авдеев (играет Ярослав Жалнин) без ума от Алисы (чью роль исполняет актриса Евгения Лоза). Отец девушки (Сергей Жигунов) заставляет ее кокетничать с обеспеченными мужчинами, которым после приходится раскошеливаться за флирт с несовершеннолетней. Дочери приходится идти на поводу из-за больной лейкемией сестры. В какой-то момент Илья по сфальсифицированному обвинению в убийстве охранника и ограблении казино оказывается за решеткой, и Алиса выходит замуж за его друга Дениса (которого играет Сергей Перегудов). В тюрьме Авдеева начинает опекать криминальный авторитет Роман Архипов (Юрий Стоянов). У него свой интерес: молодой человек должен стать орудием мести бандита, так как ограбленное казино принадлежало ему. По официальной версии заключенный Илья Авдеев погибает во время бунта в колонии, однако на самом деле он, перенеся пластическую операцию, с новым лицом и документами оказывается на свободе. Теперь его зовут Никита Громов (Иван Стебунов).

Мелодрама "Узнай меня, если сможешь" - адаптация турецкого проекта "Эзель". Артист Иван Стебунов настолько серьезно подошел к роли, что посмотрел все 130 серий оригинала. В роли слепой мамы Ильи Авдеева снялась Ирина Розанова. Художники по гриму рассматривали варианты пластического грима или черных очков для Розановой. Однако Ирина настояла, что играть незрячую героиню будет с открытыми глазами.

Роман с авторитетом

Новый четырехсерийный фильм "Цена прошлого!" - на канале "Домашний" 21 июня в 19:00. В Основе сюжета - кажущаяся семейная идиллия. У Алексея и Марии Борисовых (Денис Матросов и Анна Казючиц) - хороший дом в дорогом поселке, высокооплачиваемая работа и дочь Катя 10 лет. Однако все стремительно меняется, когда Мария, поддавшись эмоциям из-за ежедневной рутины, начинает встречаться со своим бывшим одноклассником Олегом Демьененко (Евгений Миллер), влюбленным в нее еще со школы. Сейчас Олег Демьяненко - преуспевающий бизнесмен. И все же Мария вскоре осознает, что своими действиями разрушает будущее семьи, из-за чего решает с Олегом расстаться, который, однако, этого делать не собирается. Очень скоро Мария понимает, что Олег - совсем не тот, за кого себя выдает.

Анжелика: тяжелый человек

16 июня в 13:30 на "CTC Love" стартует сериал "Анжелика" с Анжеликой Кашириной в главной роли, задающийся вопросом: как быть, если ты во всех смыслах прекрасная девушка, но у тебя есть один серьезный недостаток: ты - очень тяжелый человек? В прямом смысле слова… Этот же вопрос задает себе и героиня нового комедийного сериала Лика Вершинина, которая весит 99 кг и буквально грезит о том, как похудеет. Однажды эта мечта внезапно сбывается: утром Лика чудесным образом просыпается стройной и привлекательной. Правда, ненадолго… В самый неподходящий момент лишний вес во всех его проявлениях снова возвращается. На следующий день история повторяется. Непредсказуемые превращения становятся причиной бесконечных курьезных ситуаций в жизни главной героини.

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Инга Оболдина, Виктория Исакова и Владимир Ильин предстанут перед зрителями в картине Кирилла Плетнева "Жги!" (на "Первом канале" 19 июня в 20:40). У этой картины - Гран-при Московского кинофестиваля "Будем жить" и приз кинофестиваля "Кинотавр-28" в номинации "Лучшая женская роль" (Инга Оболдина). Фильм вдохновлен историей про певицу Сэм Бейли - англичанку, надсмотрщицу в мужской колонии, победившую в конкурсе "Х-фактор". Когда она вышла на сцену, сначала никто не воспринял ее всерьез, но после исполнения зал встал. В российском фильме главная героиня - надсмотрщица женской колонии Алевтина Романова, которую приглашают в Москву на популярное песенное шоу "Зажги!". В фильме также снимались Анна Уколова, Алексей Шевченко, Татьяна Догилева. Александра Бортич, Данил Стеклов, Ольга Бузова и другие.

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