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Рубрика: Общество

Описанная Дарвином корова с головой бульдога оказалась не мутантом

Текст: Денис Передельский
Фото: Jorge Gonzalez / La Plata, Argentina Фото: Jorge Gonzalez / La Plata, Argentina
Фото: Jorge Gonzalez / La Plata, Argentina

Генетики из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) установили, что описанное в 1840-е годы знаменитым натуралистом Чарльзом Дарвином "уродливое животное" было представителем вымершей уникальной породы КРС.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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На сайте университета сообщается, что ученые применили новейшие генетические и анатомические методы для изучения останков коровы с короткой мордой, похожей на морду бульдога. Она поразила знаменитого Чарльза Дарвина, который увидел ее 180 лет назад в Аргентине.

Дарвин описал корову как "уродливую" и предположил, что она стала жертвой природной мутации. Однако ученые из Австралии, которым помогли генетики из Цюрихского университета, установили, что корова не была мутантом. На исследование были взяты кости, сохранившиеся в музеях.

Оказалось, что это порода ниата - когда-то широко распространенная, но в наши дни считающаяся вымершей. Ученые проверили гипотезу о том, что она исчезла из-за необычного анатомического строения. Компьютерное моделирование показало, что ниата не испытывала трудностей при дыхании и приеме пищи из-за своей странной головы.

"Мы не знаем, почему эта порода вымерла, так как подробные исследования ее популяций в прошлом не проводились, - говорит соавтор исследования доктор Лаура Уилсон. - Однако теперь мы знаем, что, несмотря на свою особенность, ниата могла питаться, дышать и жить как любая другая корова".

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