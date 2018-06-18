Косачев: Встреча сенаторов РФ и США может состояться в начале июля

Члены верхней палаты американского конгресса запросили встречу с коллегами из Совфеда, сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Группа сенаторов от Республиканской партии запросилась на встречу. В начале июля", - цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на газету The Washington Post сообщили о том, что посол США в России Джон Хантсман занимается организацией визита в Москву американских сенаторов-республиканцев. По данным издания, речь идет о сенаторах Ричарде Шелби, Джоне Нили Кеннеди и Джоне Хувэне.