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18.06.2018 12:55
Рубрика: Власть

Косачев: Встреча сенаторов РФ и США может состояться в начале июля

Текст: Галина Мисливская

Члены верхней палаты американского конгресса запросили встречу с коллегами из Совфеда, сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Косачев: Посол США не просил содействия в приезде американских сенаторов

"Группа сенаторов от Республиканской партии запросилась на встречу. В начале июля", - цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на газету The Washington Post сообщили о том, что посол США в России Джон Хантсман занимается организацией визита в Москву американских сенаторов-республиканцев. По данным издания, речь идет о сенаторах Ричарде Шелби, Джоне Нили Кеннеди и Джоне Хувэне.

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