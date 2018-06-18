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18.06.2018 21:50
Рубрика: Общество

Дыми подальше

Курение у подъездов хотят запретить
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
19 июня в первом чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект об очередном ограничении курения в общественных местах. На этот раз парламентарии из Совета Федерации предлагают запретить курение у подъездов жилых домов.

Уже пять лет в России действуют антитабачные нормы, запретившие курение на территориях школ, больниц, спортивных учреждений, объектов культуры, в санаториях и реабилитационных центрах. В офисных зданиях отводятся специальные места для курильщиков.

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Нельзя курить в подъездах жилых домов, кабинах лифта, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов, а также на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро. Но у подъездов курить можно. Особенно недовольны жители нижних этажей, которые не могут открыть окна из-за табачного дыма. Парламентарии и предлагают ввести запрет на курение на расстоянии менее чем 10 метров от входов в подъезды.

"За время действия антитабачного закона число курильщиков в России сократилось на четверть, - подчеркивает эксперт общественной организации "Лига здоровья нации" Дарья Халтурина. - Но что касается этой инициативы, то есть опасность, что все заядлые курильщики начнут активно дымить у себя дома, отравляя жизнь домочадцам и создавая пожарную опасность. Нужно учитывать, что в стране еще много старых домов с деревянными перекрытиями, а также с общей системой воздуховодов. Дым из одной квартиры через вытяжки все равно будет проникать в квартиры соседей".

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