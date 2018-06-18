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18.06.2018 18:23
Рубрика: Власть

Лавров обсудил с госсекретарем США Сирию и КНДР

Текст: Екатерина Забродина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, рассказали на Смоленской площади. В основном главы дипведомств говорили о Сирии и КНДР.

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Главы МИД РФ и США регулярно поддерживают такой формат контактов. На этот раз беседа состоялась по инициативе американской стороны. Коллеги не могли не затронуть вопросы сирийского урегулирования и дипломатических усилий в контексте резолюции Совбеза ООН 2254. Речь шла и совместных шагах по нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова.

Лавров и Помпео также обсудили график политических контактов между Москвой и Вашингтоном на ближайшее время.

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