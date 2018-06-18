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18.06.2018 12:17
Рубрика: Культура

Летние балетные сезоны стартуют в РАМТе с 1 июля

Текст: Наталья Соколова
Ежегодный фестиваль в РАМТе - это балетная классика нон-стоп в центре Москвы.

1 июля на сцене РАМТа стартуют XVIII "Летние балетные сезоны" - балетная классика нон-стоп в самом центре Москвы.

В течение двух месяцев, до 26 августа, каждый вечер на сцене РАМТа - шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства - "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка". Все спектакли идут в сопровождении оркестра.
Сяо Сухуа объединил китайскую и русскую школу классического балета

Первым спектаклем "Летних балетных сезонов" по традиции станет главный русский балет - "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта - Национального классического балета. Молодой коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, бережно сохраняя традиции русского балета.

Впервые в репертуаре "Летних балетных сезонов" появится балет Мариуса Петипа "Баядерка" - в исполнении Национального классического балета. В основе сюжета - красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. На сцене - роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и, конечно, немного волшебства.

Вернулся в афишу "Летних балетных сезонов" Театр классического балета Смирнова-Голованова, больше известный как "Смирнов Балет". Коллектив, основанный Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССР негосударственной балетной труппой. Коллектив представит балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта".

Досье

За 17 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 700 тыс. человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.

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