Перед матчем Германия - Мексика вы побывали в центре Москвы, где было полно мексиканских болельщиков. Примерили сомбреро?

Евгений Ловчев: Нет, сомбреро не примерял, хотя с болельщиками из Мексики сфотографировался. Мне нравятся эти жизнерадостные ребята - и футбол их команда показала такой же. А мексиканская шляпа у меня была - привез со своего чемпионата мира в 1970 году. Жаль, потерялась во время многочисленных переездов. Помню свои ощущения на том чемпионате мира. Мне, молодому парню, казалось, что можем стать чемпионами мира. И уж никак не думал, что это будет мой единственный чемпионат. Но потом были события в Чили, и на ответную игру с чилийцами сборная СССР не поехала в знак протеста против политического переворота. Дома сыграли с ними 0:0, а в ответной нам засчитали техническое поражение.

Чилийцы были одной из самых ярких сборных на Кубке конфедераций в прошлом году, как и их болельщики. Но на чемпионате мира сборной Чили нет, зато есть яркая Мексика.

Евгений Ловчев: Да, и она это показала в игре с Германией. На том же Кубке конфедераций в прошлом году Германия разгромила их в полуфинале 4:1, но теперь Мексика ответила. Была яркой и быстрой, а Германия выглядела неважно.

Почему так?

Евгений Ловчев: Человек должен быть голоден до побед. Возможно, немцы - действующие чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций ими просто объелись. И предстали какой-то невзрачной командой. Мне сборная Германии напомнила себя образца 2002 года. Тогда немцы дошли до финала, но как! Их туда вытаскивал вратарь Кан. Вот и теперь у Германии какая-то выхолощенная и неэмоциональная команда. Но они приведут себя в порядок к следующей игре.

Бразильцы не смогли обыграть Швейцарию. Вы понимаете, почему?

Евгений Ловчев: Неймар - главная их звезда - тянет на себя одеяло. И ладно бы это давало результат, но это идет во вред не только ему - всей команде. Мяч никому не отдает, пытается доказать защитнику, который несколько раз жестко против него сыграл, что обыграет его... Выпендривался, короче. Думаю, Неймар все равно опустится на землю. Или команда сделает так, что он станет замечать кого-то вокруг.

Пока у Германии какая-то выхолощенная и неэмоциональная команда. Но они приведут себя в порядок к следующей игре

Во вторник Россия играет с Египтом. Как это надо делать, чтобы победить?

Евгений Ловчев: Счет 5:0 в первом мачте дает некое преимущество России перед матчем с Египтом. Думаю, матч завершится вничью, которая откроет нам дорогу в следующий этап.

Теперь вы можете сказать, что решение Станислава Черчесова не брать в команду Денисова, Глушакова было верным?

Евгений Ловчев: Черчесов видит ситуацию так. Если он опасается конфликтов с Денисовым, у которого они были в "Зените", "Анжи" и "Динамо", то имеет на это право. Я бы на его месте, будь у меня конфликт с Денисовым, в сборную его все равно бы взял. Выжал бы из него в этих матчах все, а потом сказал "до свидания".