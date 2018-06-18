Лукашенко подписал указ по цифровой экономике

Серьезные конкурентные преимущества в создании новейшей цифровой экономики предусматривает указ Александра Лукашенко № 239 "О мерах по реализации Декрета президента РБ", сообщает пресс-служба главы государства.

Документ, подписанный 18 июня, направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета президента Беларуси от 21 декабря 2017 года №8 "О развитии цифровой экономики".

В частности, устав Парка высоких технологий (ПВТ) дополняется нормами, реализация которых "будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов".

Администрации ПВТ предоставляется и право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а наблюдательному совету - определять критерии при выборе кандидатов в его резиденты, бизнес-проектов и порядок их осуществления.

Как уже сообщалось агентством БЕЛТА, Декрет о развитии цифровой экономики превращает Беларусь "первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн и первым государством в мире, легализовавшим смарт-контракты на страновом уровне".

Обозреватели отмечают, что с принятием данного документа, все внешнеэкономические сделки в РБ можно будет заключать в электронном виде. Максимально упрощается и деятельность резидентов ПВТ. Им предоставляются возможности для участия в новых видах деятельности. Речь может идти о разработке биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий. Кроме того, отсутствуют ограничения на объем выручки от дополнительных видов деятельности.

ПВТ разрешается, согласно указу, заниматься образовательной деятельностью в сфере ИКТ, по учебным программам, утвержденным администрацией Парка высоких технологий.