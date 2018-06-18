Отдельный бюджет и министр финансов зоны евро и в перспективе настоящий союз внутри ослабленного противоречиями Евросоюза - еще недавно это казалось фантазией президента Франции Эмманюэля Макрона. Сегодня, благодаря политическому кризису в Германии, этот план обретает реальные очертания.

Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся во вторник для окончательного согласования плана реформ еврозоны, однако европейские СМИ уже пестрят "утечками" относительно будущей сделки. Первым о том, что европейцы, видимо, все же успеют договориться перед саммитом, намеченным на 29 июня, сообщил в "Твиттере" министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. "Соглашение на расстоянии вытянутой руки", - написал он в субботу после переговоров в Гамбурге. Информационное агентство AFP сообщило со ссылкой на свои источники, задействованные в переговорном процессе, что "существует несколько проблем", которые предстоит решить, но они "четко определены и ограничены". "Появился настоящий прогресс в деликатных вопросах, которые осталось решить, в особенности в том, что касается бюджета зоны евро", - сообщили источники агентства. Напомним, что речь идет о предложенных Макроном глобальных реформах еврозоны, которые подразумевают создание до 2024 года отдельного бюджета, а также должности министра финансов "евролэнда". Третьего июня с предложением специального бюджета зоны евро выступила также Меркель. По ее словам, поначалу он составлял бы "несколько десятков миллиардов евро". По данным СМИ, это гораздо меньшая сумма, чем та, что предлагалась президентом Франции. Впрочем, Меркель не уточняла, находился бы этот бюджет в ведении всего Евросоюза или только - как хотел Макрон - министров финансов стран, входящих в зону евро. Франция и Германия уже объявили, что выступят с совместной инициативой.