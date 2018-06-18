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18.06.2018 21:31
Рубрика: Власть

Со всех калибров

Еще два боевых корабля пополнили группировку ВМФ России в Средиземном море
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
Два малых ракетных корабля, которые имеют на вооружении универсальные ракетные комплексы "Калибр-НК", пополнят постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море. Об этом 18 июня сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг" совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипажи кораблей завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы", - сообщили во флотской пресс-службе.

К концу дня 18 июня российские корабли должны уже войти в состав сил постоянного соединения ВМФ России и приступить к выполнению поставленных задач.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Проект малых ракетных кораблей с "Калибрами" будет модернизирован

На сегодняшний день всего построено 5 малых ракетных кораблей подобного класса (шифр "Буян-М"). Три из них находятся в составе Каспийской флотилии (в том числе "Град Свияжск" и "Великий Устюг"), два - на Балтийском флоте. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Российские "Калибры" в прямом и переносном смысле слова прогремели на весь мир после их применения по целям террористов в Сирии. Корветы "Град Свияжск" и "Великий Устюг" принимали участие в той ракетной атаке. Тогда 26 ракет уничтожили 11 целей террористов.

Стоит напомнить, что 18 июня Вашингтон направил в Средиземное море ударную группу во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". По сообщениям пресс-службы ВМС США, она примет участие в воздушной операции против "Исламского государства" (международная террористическая группировка, запрещенная в России) в Сирии.

Несколькими днями ранее сообщалось, что через Босфор в Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ "Николай Фильченков".

Ракеты "Калибр" прогремели на весь мир, когда эффективно уничтожили все заявленные цели боевиков в Сирии

Также 18 июня стало известно, что Северному проектно-конструкторскому бюро поручено создание нового проекта принципиально нового большого десантного корабля для ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил источник в российском ОПК. "Идет работа над эскизным проектом", - сказал собеседник агентства. Отмечалось, что речь идет не о развитии какого-то существующего проекта, а о создании с нуля большого десантного корабля водоизмещением около 8 тысяч тонн. Предполагается, что по характеристикам и функционалу новая разработка будет ближе к универсальному десантному кораблю, который способен высаживать десант с помощью катеров и вертолетов. Кроме того, у корабля будут расширены возможности управления как корабельной группировкой, так и десантом на суше.

Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что новые десантные корабли смогут обеспечить безопасность России в районе Курил и Калининграда. Кроме того, они также могут войти в состав средиземноморской группировки ВМФ. Необходимо будет построить серию из пяти-шести таких кораблей, отметил он.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Иван Петров

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