Медведев о пенсиях: Рассчитываю, что закон рассмотрят в весеннюю сессию

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что законопроект о пенсионной реформе и поправки в налоговое законодательство Государственная дума рассмотрит в первом чтении в весеннюю сессию.

"Мы с вами понимаем, что законопроекты сложные, естественно, вызывают разную реакцию, в Государственной думе будет тоже широкое обсуждение", - подчеркнул глава правительства на совещании со своими заместителями.

Медведев потребовал, чтобы при дальнейшей работе над законопроектами было налажено плотное взаимодействие между нижней палатой парламента и правительством: "Все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам, исходя из того, что основная цель этих изменений заключается, прежде всего, в том, чтобы повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему".

Организацией взаимодействия займется вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.