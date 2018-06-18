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18.06.2018 20:07
Рубрика: Власть

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Дмитрий Медведев призвал кабмин объяснять в Госдуме позицию по пенсионной реформе и подписал документ о полномочиях министерства науки
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что законопроект о пенсионной реформе и поправки в налоговое законодательство Государственная Дума рассмотрит в первом чтении в весеннюю сессию.

- Мы с вами понимаем, что законопроекты сложные, естественно, вызывают разную реакцию, в Государственной Думе будет тоже широкое обсуждение, - подчеркнул глава правительства вчера на совещании со своими заместителями.

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Медведев потребовал, чтобы при дальнейшей работе над законопроектами было налажено плотное взаимодействие между нижней палатой парламента и правительством. "Все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам, исходя из того, что основная цель этих изменений заключается, прежде всего, в том, чтобы повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему", - заметил Медведев. Организацией взаимодействия займется вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Организационная работа в правительстве продолжается на уровне структуры кабинета министров. Глава правительства утвердил положение о министерстве науки и высшего образования. "Нужно организовать его работу, по сути запустить эту работу, сделать так, чтобы переходный период прошел максимально безболезненно", - заявил он на совещании со своими заместителями.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Напомним, что в новом правительстве было решено разделить министерство образования и науки на два. Министерство просвещения будет курировать начальное и среднее образование. Министерство науки и высшего образования займется вопросами выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере высшего образования, соответствующего дополнительного образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, сферы научной, научно-технической, инновационной деятельности, нанотехнологий, развития центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности. Также министерству предстоит управлять имуществом в этой сфере. "Существенный блок вопросов перешел ко вновь созданному министерству от ликвидированного Федерального агентства научных организаций, - напомнила вице-премьер Татьяна Голикова. - Мы сохраняем преемственность между нормативным регулированием, которое раньше было отнесено к сфере компетенции ФАНО, за министерством науки и высшего образования". Так, государственные задания на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований для научных организаций, которые находились ранее в ведении Российских академий медицинских и сельскохозяйственных наук, также, как и при деятельности ФАНО, министерство будет утверждать с учетом предложений Российской академии наук. Не собирается правительство ничего менять и в порядке назначения руководителей научных организаций, ранее находившихся в ведении ФАНО - кандидатуры по-прежнему подлежат согласованию с президиумом РАН.

Все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с коллегами из парламента

Теперь Медведев ожидает на подписание соответствующий документ по министерству просвещения. При этом он призвал обеспечить преемственность, чтобы ни одно учебное заведение не почувствовало на себе последствия реорганизации. "Чтобы не было беспокойства, хочу отметить, что мы зафиксировали в отдельном нормативном документе, чтобы не было сбоя в финансировании учреждений, которые ранее находились в ведении министерства науки и образования, сейчас финансирование, необходимое на третий квартал, будет открыто", - заявила Голикова.

Кроме того, Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении на социальное развитие Дальнего Востока 54 миллиардов рублей в течение 3 лет. Премьер отметил, что нужно создать "нормальные" условия для того, чтобы люди хотели работать на Дальнем Востоке.

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